FUERTE VIDEO: Niña cruza una peligrosa avenida; tras ser atropellada por 3 motocicletas, sale ilesa

Comparta este artículo

Bogotá, Colombia.- Con frecuencia, las autoridades tanto de tránsito como escolares, suelen recordar a los menores de edad y público en general que no se debe cruzar ninguna calle sin precaución, pues además de no faltar quien se pase el alto, también suele haber accidentes de tráfico que afectan a terceros; no obstante, una familia en Colombia se descuidó por unos instantes y soltó la mano de una pequeña niña quien corrió hacia una peligrosa avenida donde puso en riesgo su vida.

Los hechos sucedieron en un pequeño pueblo localizado en la comunidad de Antioquia en Colombia donde cámaras de seguridad muestran el momento exacto en que la menor corre hacia una avenida que se observa, no solo es de las más transitadas, sino que además suelen circular desde vehículos de dos llantas, como motocicletas hasta vehículos particulares y claro está, camiones de carga. La niña basta decir, fue embestida no por una, sino por tres motocicletas que viajaban a alta velocidad.

El atropello ocurre en segundos. La pequeña niña corre hacia el lado opuesto de la carretera donde se observa que va pasando un pesado camión; sin embargo, del otro lado una moto la golpea y la hace caer; incluso se observa que el artículo que la menor llevaba en la mano sale volando. Pocos segundos después pasa una moto más que también empuja a la niña quien para entonces, está tirada de espaldas a la mitad de la vialidad.

Foto: captura de pantalla

Por si esto no fuera poco, más tarde pasa una moto más que roza el cuerpo de la niña, la cual yace inerte sobre el pavimento. De manera inmediata, una mujer aparece bajo la lente de la cámara y sin pensarlo, corre hasta donde la menor se encuentra. Del otro lado, un hombre quien también fue testigo ocular, se acerca estupefacto pues al parecer la niña, quien para entonces no deja de llorar, solo resultó con algunos golpes y evidentemente, un fuerte susto.

La mujer regresa con la menor en brazos hasta el lugar del cual salió corriendo. Con frecuencia, toca su torso, extremidades y rostro para asegurarse que nada le haya pasado pues a simple vista parece que quizá solo presentará algunos moretones por la fuerte caída que recibió durante el paso de la primera motocicleta. Este evento fue motivo no solo para recordar no quitarle la vista a los menores más cuando hay este tipo de vialidad cerca, sino también para pedir que la familia sea investigada.

Captura de pantalla

Internautas remarcaron que las autoridades colombianas deberían intervenir en este hecho, pues además de la evidente falta de señalización en la carretera, también hubo un descuido de parte de los padres que pudo ser fatal. Hasta ahora, no se sabe si la menor tuvo que recibir atención médica a modo de asegurase que no haya habido algún tipo de lesión interna y tampoco si los padres o tutores de la misma estén bajo algún tipo de investigación.

Click para ver el video.

Fuente: Tribuna