(VIDEO) "Zelenski es una vergüenza para el pueblo judío": dice Vladimir Putin en evento público

Moscú, Rusia.- El paso viernes 16 de junio, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, participó en un encuentro de economía en la ciudad de San Petersburgo donde delante de todos los asistentes, se refirió a su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski con quien mantiene una disputa bélica desde el pasado 24 de febrero del 2022. En esta ocasión, el mandatario no hizo referencia a la ofensiva, sino que habló a tono personal del mandatario a quien tildó de ser una vergüenza para el pueblo judío.

Putin tenía le micrófono en la mano cuando comenzó a destacar que en Ucrania, es muy frecuente que se le de un grado e héroes a las personas que suelen tener una ideología similar a la de Adolfo Hitler, quien se sabe, fue líder del Ejército Alemán durante la Segunda Guerra Mundial y ha pasado ala historia por ser una de las personas que más atentó contra la integridad de la comunidad judía, por lo que básicamente comparó al mandatario ucraniano con mentalidad similar a la del antes citado.

Tengo muchos amigos judíos desde la infancia y dicen que Zelenski no es judío, sino una vergüenza para el pueblo judío. Y esto no es una broma, no es ironía, al fin y al cabo, los seguidores de Hitler han sido convertidos hoy en héroes de Ucrania", dijo.