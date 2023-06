Tras 5 años, mujer descubre que crió a una niña que no era suya; la intercambiaron en el hospital

Comparta este artículo

Estados Unidos.- Recientemente, una historia se viralizó en Reddit, donde una mujer, de habla inglesa, narró una historia sorprendente, la cual dejó helado a cada usuario que la leyó. Resulta que durante 5 años estuvo criando a una niña que no era suya y ella no tenía ni idea de esto. Todo se destapó cuando el padre de la menor comenzó a dudar porque la infante no tenía ningún parecido con él.

Según declaraciones de la mujer, de 29 años, ella también se sentía un poco desconcertada, aunque no se trataba de un tema que le molestara; sin embargo, las dudas de su marido comenzaron a escalar a tal punto que dudó de la fidelidad de su esposa, por lo que ella aceptó y le hicieron la prueba a la menor, cuyo material genético no coincidió con el del hombre, este hecho habría dejado devastado al sujeto, ya que, el temor de que su pareja lo engañó fue confirmado, aunque esto no era realmente así.

La narradora contó que su esposo le pidió oficialmente el divorcio, hecho que le dolió enormemente, sobretodo porque ella no lo había engañado, así que, lejos de firmar los papeles, decidió investigar al hospital en donde dio a luz hacía 5 años; fue entonces que descubrió la verdad, resulta ser que el sitio entregó a su hija biológica a otra familia. Varias semanas después, la fémina descubrió que su niña se encontraba en un hogar de acogida.

La mujer declaró en Reddit que el sitio en el que dio a luz no era "el mejor hospital de la zona", por lo que terminaron entregando a la niña a otras personas. En algún momento de estos 5 años, las autoridades se percataron de que la niña de aquella familia no era biológica, por lo que fueron sometidos a investigación, mientras que a la menor la enviaron a un hogar temporal mientras lograban descubrir lo ocurrido.

Es para este punto de la historia que la usuaria de Reddit intervino y comenzó los trámites para dar inicio a la adopción de su hija biológica, quien próximamente le sería entregada. Asimismo, la mujer confesó que aún no se ha contactado con los padres de la menor que estuvo cuidando todo este tiempo, incluso dejó entrever que pretendía quedarse con ambas niñas, ya que, a la otra infante le habrían dicho que adoptarían a otra niña y que ésta sería su "hermanita".

La mujer declaró que, por ahora, no quiere involucrar a laos otros padres más de lo necesario, aunque al mismo tiempo siente arrepentimiento porque la otra mujer no sabe exactamente qué pasó con su hija: "Esa pobre madre no debe tener idea de lo que sucedió. Solo puedo imaginar lo horrible que sería", pese a ello destacó que se enfocaría en continuar cuidando de ambas niñas: "espero planear una vida hermosa", declaró. Por otro lado, la relación con su esposo mejoró sustancialmente y continuarán juntos.

Fuentes: Tribuna