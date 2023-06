EU: Acusan a una mujer de Atlanta de arrancarle la vida a sus hijos; los metió a un horno

Comparta este artículo

Atlanta, Estados Unidos.- Este viernes, 2 de junio, una mujer identificada como Lamora Williams, debía presentarse al Tribunal Superior del condado de Fulton, en Atlanta, para comparecer sobre el caso de asesinato de sus dos hijos pequeños: Ja'Karter Penn, de 1 año y Ke'Yanten Penn, de 2. Quienes fueron localizados con heridas de quemaduras en el interior de un horno. Según las autoridades, la causante del homicidio habría sido la madre.

De acuerdo con algunos informes, los hechos ocurrieron tiempo atrás, cuando presuntamente, Lamora arribó a su hogar, un viernes, alrededor de las 23:30 horas y encontró la estufa volcada con sus dos hijos, sin vida, en el interior; ambos fueron descritos con heridas de quemaduras. Según las autoridades, Williams parecía estar más preocupada de que se le culpara de haber encontrado a sus niños en la forma en que lo hizo.

Según una grabación de la llamada de Lamora a el 911, lo primero que la mujer le preguntó a la operadora es si podría ayudarle, puesto necesitaba escuchar que no la encerrarían por "esto", tras ello declaró que lo que le iba a contar no era su culpa, porque recién acababa de llegar del trabajo. Acto seguido indicó que la estufa estaba sobre su hijo menor, después declaró que su otro niño estaba tirado con el cerebro en el suelo.

No sé qué hacer. Acabo de llegar a casa del trabajo.", aseguró la mujer.

Luego de esto, las autoridades arribaron al domicilio y encontraron a los infantes con heridas de quemaduras y procedieron a llevarse a Lamora para interrogarla. La mujer explicó que aquella mañana dejó a sus hijos alrededor del medio, al cuidado de una persona, pero al volver a su domicilio descubrió que el niñero se había marchado, mientras que sus niños estaban en el estado anteriormente mencionado.

Después de las investigaciones correspondientes, las autoridades llegaron a la conclusión de que Lamora habría obligado a sus hijos a entrar al horno, para luego encender la estufa. Dichas afirmaciones se vieron corroboradas por la propia madre de Williams, quien relató que su hija tiene antecedentes de problemas mentales y cree que pudo haber empeorado después de que terminó su relación con el padre de los niños.

Como se mencionó anteriormente, este viernes, 2 de junio, las autoridades emitirían la sentencia, la cual se presume que era "culpable", pero por una causa que, hasta el momento no ha sido aclarada, Lamora no se presentó a la audiencia, misma que se pospuso para una fecha futura que aún no ha sido revelada. Actualmente, Williams se encuentra en prisión sin permiso de pagar fianza.

