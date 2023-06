'Abuelita' de Reino Unido se vuelve viral tras cumplir 100 años; este es el secreto de su larga vida

Comparta este artículo

Reino Unido.- Recientemente, una mujer, de Reino Unido, se volvió viral después de que trascendió la noticia de que había llegado a la tan anhelada edad de los 100 años, ambición que muchas personas en el mundo tienen, incluyendo al difunto actor Ignacio López Tarso, quien en diversas ocasiones llegó a declarar su convicción de llegar a las tres cifras, pero esto no pudo ser posible, ya que murió dos años antes de que esto ocurriera.

Sin embargo, una mujer identificada como Irene Sproston, de Stoke-on-Trent, en Reino Unido sí consiguió la gran meta, motivo por el que el pasado lunes, 19 de junio, celebró en su hogar, rodeada de amigos y familiares, mientras que personas, que ni siquiera la conocían le extendieron sus felicitaciones a través de tarjetas, flores y uno que otro detalle. Nacida en el año 1923, la fémina trabajó durante la Segunda Guerra Mundial llenando balas en Swynnerton, así como también laboró en una empresa de municiones en Radway Green.

De acuerdo con algunos informes, Irene tiene el titulo de haber trabajado en todas y cada una de las tiendas de su pueblo, incluyendo la oficina de correos, donde también laboró. Sproston se casó a los 19 años con un exminero, identificado como Eric, con quien pasó gran parte de su vida, hasta que éste falleció hace 20 años. La mujer centenaria continuó trabajando hasta los 66 años, a finales de la década de los 80.

De acuerdo con algunos informes, Irene atribuye su larga vida a que no consume bebidas alcohólicas, por el contrario, tiene un gran gusto por el té, llegando al grado de beber hasta 8 tazas de este concentrado al día, incluso en su brindis de cumpleaños no se le vio beber champan, puesto la mujer solo se conformó con una taza de su té preferido, Typhoo. Sproston considera que este hábito le ha ayudado a superar los límites comunes de la edad.

Irene también comentó para el medio The Mirror, que otro factor de importancia que la habría ayudado a llegar a los 100 años es que siempre se ha mantenido ocupada: "Nunca he estado en el ocio. La vida ha sido dura y tumultuosa, pero tienes que seguir adelante, no hay nada más que hacer. Hay muchos peores que yo". También reveló que jamás fue su ambición vivir por más de un siglo, pero aún así logró hacerlo.

Según información de la nieta de Irene, Nicola, de 39 años, su abuela siempre se ha comportado como una persona inspiradora e increíblemente amable, lo que ha traído como consecuencia que prácticamente todas las personas de su pueblo la conozcan y sientan un profundo cariño por ella: "Es el botón que mantiene unida a nuestra familia y estoy muy orgullosa de llamarla mi abuela. Ella es muy conocida en Fegg Hayes".

