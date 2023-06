Insólito: Joven arremete contra gimnasio por expulsión; 'veía' a una mujer pero es ciego

Comparta este artículo

Londres, Inglaterra.- Muchos en algún momento de nuestra vida hemos acudido a un gimnasio para ponernos en forma; sin embargo, también sabemos que es algo inevitable ver al resto de los usuarios que se encuentran en este tipo de establecimientos, ya sea que los observemos para analizar cómo usan los aparatos o porque simplemente deseamos llegar a lucir como ellos ya lo hacen; no obstante, un joven de 21 años no lo pasó nada bien cuando se quedó ‘mirando’ fijamente a una mujer y por ello, terminó por ser expulsado.

El tiktoker identificado como Toby Addison fue recientemente invitado al Podcast de la hora feliz donde narró una de las experiencias difíciles que tuvo que enfrentar en un sitio de entrenamiento. Cabe destacar que el joven se ha hecho popular en la red social debido a que muestra cómo es su día a día pues es ciego de nacimiento. De ahí que trascendiera que la mujer que estaba en el mismo lugar que él causara que fuera expulsado por 'mirarla' tan fijamente.

Addison comenzó contando en el espacio antes mencionado que se encontraba ejercitándose cuando de repente escuchó la voz de una mujer quien de una manera muy operativa, le cuestionó: "Oh, ¿te gusta la vista?". Al no saber que se refería a él siguió con su entrenamiento como era costumbre pues sabía perfectamente que no podía ver a la fémina ni a ninguna otra persona. Sin embargo, después los ataque continuaron pues él seguía ‘viendo’ fijamente hacia enfrente como suele hacerlo pero on se percató que justo delante de él estaba la afectada.

Toby Addison, joven invidente.

Estaba mirando al frente y desafortunadamente había una mujer haciendo algunos ejercicios", narró.

A modo de explicar mejor esta desagradable situación, el joven insistió en que del no entendía que a fémina se dirigía a él pues sabía perfectamente que él no estaba haciendo nada malo. Con el paso del tiempo y tras no haber obtenido una respuesta, la usuaria le preguntó más enojada: "¿Por qué sigues mirándome? Detente, no seas tan espeluznante". Al notar que se dirigía a él, le explicó a la mujer que su condición era ser invidente; no obstante, su bastón de apoyo no estaba tan cerca de él pues por precaución lo haba dejado doblado a un costado.

La anécdota continuó con que la mujer acusó ante el gerente quien atendió al situación. Cabe destacar que el joven explicó que él no era usuario del gimnasio sino un amigo suyo y aquel día fue como invitado. Por suerte, ese amigo tenía muy buena relación con las autoridades del lugar a las que les explicaron la situación y esta no pasó a mayores, pero los hechos han servicio para tratar de hacer conciencia sobre la manera en la que las mujeres se sientes incómodas en espacios públicos como los gimnasios, tanto que hasta hacen a una lado el hecho de que una persona sea ciega y les explique no las mira de manera intencional.

También es muy triste que la conciencia sobre las discapacidades no sea lo suficientemente buena en este momento, y cuando mezclas las dos, haces que situaciones como las que describí sean mucho más probables de que ocurran".

Foto: Pixabay

La anécdota por la que pasó Toby Addison se ha hecho viral pese a que estuvo como invitado en el podcast antes mencionado desde inicios del mes de junio. Hasta ahora se desconoce si después el gimnasio se disculpó con el tiktoker o incluso la mujer ofreció una disculpa por la confusión; no obstante internautas han pedido hacer este hecho más viral para dar visibilidad a las personas que día a día deben pasar por situaciones similares o hasta peores por ser disparatados.

Fuente: Tribuna