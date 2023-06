Comparta este artículo

Ottawa, Canadá.- La mañana del pasado lunes 19 de junio, la Guardia Costera de Boston, Estados Unidos, reveló que no se tenía conocimiento respecto al submarino de nombre 'Titán' cuyo objetivo es ofrecer viajes turísticos para poder observar los restos del Titanic, barco que tras chocar contra un iceberg en abril de 1912 naufragó a tres mil 800 kilómetros de la isla de Terranova, en Canadá, dejando más de mil 500 muertos. Hoy este submarino turístico está desaparecido en medio del Océano Atlántico con cinco personas a bordo, entre ellos dos millonarios.

La empresa encargada de ofrecer este tipo de servicios se sabe es OceanGate Expeditions la cual cobra 250 mil dólares por pasajero (aproximadamente cuatro millones 271 mil 325 pesos mexicanos) para poder observar de cerca los restos de este navío que inspiró una de las películas más taquilleras y hasta premiadas de Hollywood. Las autoridades confirmaron la noche del lunes que la misma empresa remarcó que estaban haciendo todo lo posible por encontrar a ‘Titán’ especialmente porque cuenta con un aproximado de cuatro días de oxígeno.

Te podría interesar Canadá Lamentable: Turistas suben a un submarino para ver los restos del Titanic pero la nave desaparece

En términos de horas, entendimos que el operador tenía 96 horas de capacidad de emergencia, por lo que anticipamos que hay entre 70 y las 96 horas completas disponibles en este momento", se dijo en un comunicado.

Así es el submarino que desciende para ver los restos del Titanic

Los que participan en la búsqueda son autoridades de Estados Unidos y Canadá los cuales informaron que estarán actualizando la información tanto como sea posible, especialmente porque se supo después que entre los cinco pasajeros hay dos millonarios relevantes; uno de origen pakistaní identificado como Shahzada Dawood de 48 años quien viaja en compañía de su hijo, Sulaiman Dawood, de 19 años y el multimillonario británico Hamish Harding de 58 años de edad.

El millonario pakistaní se sabe, tiene vínculos con el actual rey de Inglaterra, Carlos III, mientras que el multimillonario británico había anunciado el pasado 17 de junio a través de su cuenta en Facebook que era parte de la expedición para ver los restos del Titanic, publicación donde además incluyó una fotografía alusiva a este evento donde también remarcó que debido a las condiciones climáticas, la expedición no se había podido llevar a cabo anteriormente pero por fin llegaba la importante fecha. El 4 de junio pasado, el británico fue parte de la misión New Shepard de la empresa Blue Origin donde viajó al espacio como lo hiciera la mexicana Katya Echazarrtea hace algunos meses.

Publicación de Hamish Harding en Facebook

Ya había desaparecido 'Titán' una vez

El buzo francés, Paul-Henry Nargeolet de 77 años y conocido bajo el apodo de 'Mr. Titanic', se dijo, también es una de las personas a bordo de este submarino del cual no se sabe nada y por el cual se han desplegado desde barcos y helicópteros de Estados Unidos y Canadá para poder caer alguna señal. Hasta ahora, solo los satélites Starlink, propiedad de Elon Musk, son los que pueden captar algo, por lo que se dijo, dependen al 100 por ciento de los mismos. El verano buzo había advertido en el pasado lo peligroso que es sumergirse para poder observar al Titanic.

Cuando estás en aguas muy profundas, estás muerto antes de darte cuenta de que algo está pasando, así que simplemente no es un problema".

Mediante Twitter, un hombre identificado como David Pogue escribió que en el verano del 2022 el submarino también se había perdido por algunas choras; incluso, este hombre fue uno de los pasajeros que se identificó entre los turistas cuya curiosidad por ver los restos del Titanic lo llevó a pagar 250 mil dólares para este viajes de varios días. En el caso de México, el influencer Alan Estrada también ha vivido esta experiencia en el pasado.

Foto: Twitter

Tal vez recuerden que el submarino de OceanGate al Titanic se perdió durante unas horas el verano pasado, también, cuando yo estaba a bordo", describió.

Pogue declaró a la BBC que antes de bajar al fondo del mar, los tripulantes deben firmar un documento donde se aclara que el submarino es una nave experimental que no cuenta con ningún tipo de certificación emitido por organizamos reguladores, por lo que no se hacen responsables de padecer alguna lesión ya sea física, que cause disparidad o incluso, la muerte. Por su fuera poco, se les informa que 'Titán' no cuenta con ningún sistema GPS por lo que una nave en la superficie es la que se encarga de dirigir la ruta.

La nave de la superficie debe guiar a la zona del naufragio por mensajes de texto (en aquella ocasión) la comunicación de alguna manera se rompió y el submarino nunca encontró los restos", dijo.

Fuente: Tribuna