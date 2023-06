Comparta este artículo

Ottawa, Canadá.- El submarino de nombre 'Titán' perteneciente a la empresa OceanGate Expeditions que transporta a cinco personas, entre ellas dos millonarios, con el objeto de poder ver los restos del Titanic, navío se naufragó en 1912 tras impactar contra un iceberg, podría ser localizado muy pronto tras haberse detectado ruidos que posiblemente hayan sido emitidos por el mismo. Cabe destacar que la preocupación es que de inicio de reveló, esta nave contaba con apenas 40 horas de oxígeno por lo que de no hallarlo a tiempo, las consecuencias podrían haber sido fatales.

Bajo esa tónica, un avión de vigilancia perteneciente al Ejército de Canadá, uno de los países que participa en este operativo de búsqueda, informó a través de un comunicado de prensa que durante las primeras horas de este miércoles 21 de junio se detectaron ruidos submarinos que parecen ser de este navío perdido desde el pasado domingo 18 de junio en aguas del Océano Atlántico, específicamente cerca de la isla de Terranova donde se sabe, el Titanic quedó.

La misiva que aviva la esperanza de encontrar el submarino a la brevedad no explicó a qué de debían los ruidos, pero sí se remarca que a los tripulantes podría quedarles por lo menos un día de oxígeno en caso de seguir funcionando. Se sabe que este vehículo no cuenta con GPS que permita llevarlos hasta donde los restos del Titanic se encuentran, pues solo recibe comunicación a través de mensajes de texto emitidos desde el barco que se encuentra en la superficie y el cual sí permite dar con el punto donde sucedió el naufragio.

Foto: Twitter

Ante la preocupación por la falta de oxígeno que se viva en los siguientes momentos, se reveló que tres barcos más se incorporaron a este operativo especial; uno de ellos está equipo con un sonar de barrido lateral que permitirá captar más señales del submarino turístico cuya expedición requiere de un pago de 250 mil dólares por pasajero, valor que es más de cuatro millones de pesos mexicanos. Hasta ahora, se estima que el 'Titán' se encuentra a unos tres mil 800 kilómetros de profundidad.

(Un P-3 Orion canadiense detectó) ruidos submarinos en la zona de búsqueda. Los rescatistas trasladaron entonces un robot submarino a esa zona, cuyas búsquedas “han arrojado resultados negativos pero continúan", se dijo en Twitter.

La búsqueda involucra a autoridades canadienses, estadounidenses e incluso británicas pues se sabe que entre los pasajeros en calidad de desaparecidos se encuentra el multimillonario Hamish Harding quien un día antes de descender, compartió en Facebook la emoción que tenía por ser parte de esta expedición para ver los restos del barco que pese a los años transcurridos, sigue siendo motivo de estudio e inspiración en varios rubros.

Foto: Twitter

De manera extraoficial se reveló que los equipos de búsqueda habían detectado ruidos que corresponden a una serie de golpes captadas cada 30 minutos; sin embargo, no se tiene la certeza de que pertenecen al 'Titán' o sean de otro cuerpo presente en el Atlántico. Se sabe que cuando los tripulantes de un submarino no pueden ponerse en contacto con la superficie, suelen dar golpes con los cascos, pero hasta ahora no se sabe si en verdad sea este el caso o se trate de otro cuerpo marino.

Fuente: Tribuna