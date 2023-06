Ottawa, Canadá.- Luego que la empresa OceanGate Expeditions revelara que los cinco tripulantes del 'Titán', sumergible que bajó hasta el fondo del Océano Atlántico para ver los restos del Titanic no estaban con vida tras haber sido víctimas de una implosión de la nave, la familia de uno de los finados reveló a medios internacionales que de inicio, éste no quería ser parte de la expedición pero al final terminó por sumarse a la misma por una fuerte razón.

Nos referimos al joven Suleman Dawood de 19 años de edad, hijo del magnate de la tecnología de origen pakistaní Shahzada Dawood quien fue identificado como uno de los cinco pasajeros que desde el domingo 19 de junio fue reportado como desaparecido tras perderse la comunicación entre el sumergible y la nave nodriza Polar Pince, misma que dirigía al 'Titán' desde la superficie pues éste carecía de sistema de navegación GPS. La familia del joven reveló que él se oponía a ser parte de la expedición pero al final lo hizo solo para satisfacer los deseos de su padre quien también perdió la vida.

Titanic No solo Alan Estrada: La mexicana Reneta Rojas también bajó al fondo del mar para ver al Titanic

La persona encargada de revelar este acontecimiento fue la tía del finado, una mujer identificada como Azmeh Dawood y hermana mayor del millonario muerto, quien ofreció na entrevista a la cadena de televisión NBC News. La fémina detalló que su sobrino había manifestado no sentirse muy preparado para embarcarse en el 'Titán' y por ello, estaba aterrorizado de tener que descender casi cuatro mil metros en el fondo del mar donde se sabe, hay oscuridad total y la presión es tanta que se corre el riesgo de perder la vida, lo que les pasó a los tripulantes de este sumergible.

Suleman y Shahzada Dawood, víctimas de la implosión del 'Titán'

Azmeh Dawood informó que al final, su sobrino accedió a sumarse a esta expedición cuyo costo era de 250 mil dólares por pasajero, aproximadamente cuatro millones y medio de pesos, pues el viaje coincidía con el Día del Padre y no quería hacerle un desaire al magnate de 48 años de edad quien era aficionado del Titanic y lo que pasó en abril de 1912 cuando el barco, que en aquel entonces presumía ser un barco incapaz de hundirse, terminó por impactar contra in iceberg y quedar en el fondo del mar con más de mil 500 muertes consigo.

La tía del joven occiso quien se sabe, radica en Amsterdam, narró al portal antes descrito en medio del llanto que la familia se siente devastada y hasta sienten que se trata de un hecho irreal; no obstante, expertos han resaltado que la implosión fue tan fuerte y rápida que es muy probable que los pasajeros ni siquiera se hayan enterado de lo que pasó y por ende, su deceso fue inmediato y sin dolor. Pese a ello, la familia aseguró que una vez que se supo que el 'Titán' estaba perdido, nadie se alejó de los medios de comunicación en espera de tener noticias favorables respecto a su rescate aunque al final esto no pasó.

Siento que me han atrapado en una película realmente mala, con una cuenta regresiva, pero no sabías para qué estabas contando. Personalmente, me ha resultado un poco difícil respirar pensando en ellos".