Abuelita recibe peluche a los 96 años y tierna reacción se vuelve viral; no tuvo juguetes en su niñez

Buenos Aires, Argentina.- De nueva cuenta las redes sociales se han paralizado con la tierna historia de una abuelita que vivió una infancia muy dura y ahora una de sus nietas la ha hecho feliz al regalarle sus primeros juguetes luego de todas las carencias que vivió cuando era una niña. La protagonista de esta conmovedora historia es Nélida Coppola, una experimentada mujer que nació en 1928, época en la que se vivió una crisis económica mundial y que afectó duramente a su natal Argentina.

Hace unos días la tierna anciana logró conmover a cientos de usuarios en las redes sociales luego de que su nieta Milagros exhibiera la hermosa reacción que tuvo cuando le entregó un peluche para celebrar su cumpleaños. En entrevista exclusiva con Infobae, la joven contó la razón por la que decidió sorprender a su abuela con este regalo tan peculiar: "Me acordé de la forma en la que miraba mis peluches cuando era chiquita; lo mucho que le gustaban mis muñecas", expresó.

Y es que Milagros comenta que su abuela había tenido varios fieles compañeros, dos perritos, sin embargo, cuando estos partían se llevaban una parte de su corazón: "Paco ya estaba grande, entonces le llevamos su segunda perrita, Monita, quien fue su gran compañera. Iba para todos lados con ella. El brillo en los ojos que tenía cuando la miraba no me lo olvido más", recordó la joven de 23 años.

Hace algunos días, doña Nélida llegó a los 96 años de vida y fue cuando su nieta decidió compartir la conmovedora historia en un mensaje de Twitter, donde también compartió las tiernas imágenes de la señora con sus muñecos de felpa: "Mi abuela hoy cumple 96, cuando era chica no tuvo juguetes entonces cada vez que pasábamos por una juguetería se quedaba viendo los peluches. Hace 3 años que le regalo peluches de animales, y siempre que se los doy los besa y llora", escribió.

Asimismo, Milagros compartió que la anciana ha creado un gran vínculo afectivo con los tres peluches, de gato, conejo y perro, que tiene con ella todo el tiempo pues en la actualidad son su compañía: "Los acuesta en su cama y les habla. Los saluda cada vez que pasa por su cuarto y les da besos antes de dormir, hoy me decía 'se qué tal vez soy un poco infantil pero siento que son mis hijos'", añadió la joven, robando el aliento a miles de internautas.

En la entrevista exclusiva con Infobae, Milagros también compartió que el tiempo que pasa con su abuela es hermoso y que no hay nada mejor que jugar con ella: "Cuando me encuentro sola con ella siento que nos transformamos en dos niñas que toman el té y se divierten acomodando peluches. No sé si hay algo más lindo que sacar a jugar el niño que tenemos dentro", expresó.

