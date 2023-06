Comparta este artículo

Florida, Estados Unidos.- Muchos hemos tenido la oportunidad de subir a una lancha o barco con el fin de conocer más sobre el mar y claro, admirar las especies que ahí habitan; sin embargo, también hemos recibido la advertencia sorbe la peligrosidad de ciertas especies y por ello se nos pide seguir las indicaciones tanto como sea posible para evitar que al experiencia se convierta en una tragedia; sin embargo, un pescador no pensó que dos segundos hicieran la diferencia y pusieran su vida en riesgo pues un tiburón lo atacó e incluso, lo arrastro hacia el agua. Te contamos lo que pasó.

Mediante las redes sociales se ha hecho viral el momento exacto en que un grupo de pescadores ubicados en Florida se encontraban navegando por las aguas turbias de Everglades con el fin de hacer su trabajo. Uno de los hombre incluso comienza a hacer una transmisión en vivo a través de la plataforma de videos TikTok pues se percataron que un tiburón estaba muy cerca de su embarcación. La intención era evidenciar la presencia de este animal que se sabe, no suele atacar al azar pero de igual manera hay que mantenerse alejado apara evitar un conflicto mayor.

El pescador de quien no se conoce su identidad, nota al igual que sus compañeros que la especie marina se encontraba cerca por lo que cada vez más se aproxima para verlo con mayor facilidad. El resto del grupo se mantiene al margen y hasta le advierten no acercarse demasiado y sobre todo, no poner las manos donde el tiburón pueda causarle daño, lo que el joven ignora pensando que nada podía salir mal pero al final resultó todo lo contrario pues el mamífero nota lo cerca que estaba y acaba por sujetarlo hasta arrastrarlo consigo.

Yo no pondría tus manos ahí", le advierten al hombre.

Mientras recibía la orden de no poner las manos al filo de la lancha, el pescador solo se remite a decir que dos segundos no harán la diferencia. Lo malo es que sí lo hicieron pues se observa como el tiburón se impulsa hasta donde el hombre se encuentra para jalarlo consigo. La grabación se mueve de manera abrupta con el fin de tratar de socorrer al hombre quien para entonces ya se encontraba en la profundidad del agua tratando de sacarse de la afilada mandíbula del tiburón.

Captura de pantalla

Al pasar todo en cuestión de segundos, también se observa cómo el tiburón tardaba de sujetar mejor al hombre, por lo que en una de las veces que relaja la mandíbula, el hombre consigue liberarse y dirigirse a toda prisa hasta el bote donde sus compañeros ya lo esperaban para subirlo y poder escapar. Se sabe que el hombre en cuestión fue llevado de manera inmediata hasta donde los salvavidas se encontraban pues fueron ellos los que le dieron los primeros auxilios en la mordida que quizá le deje una cicatriz para recordar el momento en que casi fue devorado por un tiburón.

¡Agárralo, agárralo!", repetían los demás pescadores para salvar a su compañero.

Click para ver el video.

Fuentes oficiales informaron que el sujeto fue llevado en avión hasta el Centro Médico Jackson South donde recibió atención médica aunque hasta el momento se desconoce cuál es su estado de salud actual. Por su parte, Michael Russo, el hombre que captó los hechos dijo que si compartía el video del ataque se debía a que con ello buscaba crear conciencia respecto a mantenerse siempre a salvo al moment de estar navegando por el mar e incluso, aprender a respetar la vida marina, más si se trata de tiburones que pueden atacar de la manera en la que éste lo hizo.

Tome esto como una lección y mantenga sus manos fuera del agua porque esto podría haberse evitado".

Fuente: Tribuna