Ciudad de México.- El crimen es una constante que, lamentablemente, suele ser común en varios países de Latinoamérica, tal es el caso que algunos de estos robos suelen ser captados en cámaras de seguridad y, en ocasiones, son compartidos en redes sociales por dos razones: porque la cara del ratero en cuestión quedó grabada y se busca alertar a la comunidad o por lo gracioso del evento.

Un ejemplo de ello se viralizó recientemente, a través de Twitter, donde se puede apreciar un video de apenas unos segundos, en donde se ve a una pareja caminando por la calle, tomados de la mano; de pronto, se aproximan dos sujetos a bordo de una motocicleta. Inicialmente, el novio intentó defender a su joven dama, a quien, como alto reflejo, coloca detrás de él; mientras que la chica hace lo propio e intenta protegerse detrás de su amor.

Hasta este punto, cualquiera pensaría que el hombre en cuestión es sumamente valiente, el problema se suscita, cuando el sujeto echa para atrás a su novia, agarra impulso y la abandona en pleno asalto, dejándola a expensas de lo que los dos sujetos le pudieran hacer; esta situación, parece haber contrariado un tanto a los asaltantes, quienes lejos de intentar dañar a la jovencita, se acercan tímidamente a ella.

Al no saber qué ocurrirá, la víctima da dos pasos hacía atrás, mientras observa cómo corre su novio a gran velocidad; parece ser que, para este punto, el asaltante alcanzó a explicarle que no le haría daño y le devolvió su bolsa a la joven. Aunque no se escucha lo que están hablando, ambos rateros comienzan a hablar con la jovencita en cuestión, mientras alzan los brazos, lo que da a entender que están criticando al novio.

Este video se viralizó rápidamente en Internet, puesto recién fue publicado hace unas horas, en este martes, 27 de junio, y ya cuenta con 1,9 millones de visualizaciones en Twitter. La acción del hombre que escapó generó un tremendo debate en redes sociales, puesto hubo quienes estuvieron de acuerdo con su accionar y hasta lo defendieron, porque actuó según su instinto de supervivencia, mientras que otros más lo criticaron.

Algunos más tomaron con humor la situación y se pusieron en el lugar del ladrón, quien aparentemente sintió pena por la joven. Otras personas criticaron directamente a la mujer, debido a que ella no salió corriendo junto a su novio. Según este último grupo de personas, posiblemente el hombre salió corriendo porque creyó que su novia iría detrás de él, cosa que no ocurrió así. Y tú, ¿qué piensas sobre este caso?

Fuentes: Tribuna