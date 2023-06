VIDEO: Edifico colapsa en Egipto; saldo es de 3 personas sin vida y varios atrapados en las ruinas

Comparta este artículo

El Cairo, Egipto.- Los fenómenos naturales como terremotos suelen dejar, además de varias personas lesionadas, graves daños materiales debido a que edificios terminan por colapsar; sin embargo, en la ciudad de Alejandría ubicada en Egipto no sucedió un fenómeno natural de esta magnitud pero sí se registró el derrumbe de un edificio de por lo menos 14 pisos de altura donde, de acuerdo a las autoridades, el saldo fue de tres personas sin vida y hasta ahora un aproximado de ocho personas en calidad de desaparecidos, los cuales se dijo, podrían estar atrapados entre los escombros.

De acuerdo con las autoridades este lamentable suceso ocurrió en el distrito de Muntanzah, situado en la zona costera del país africano y donde además se desplegó un fuerte operativo de seguridad y rescate para evitar que el saldo de personas lesionadas y sobre todo desaparecidas, se mantenga en aumento en durante las siguientes horas. El accidente basta decir, sucedió el pasado 26 de junio pero las labres de ayuda de mantienen hasta este momento sin que los datos oficiales hayan aumentado.

Mientras las albores de rescate se llevaban a cabo, se reveló que dos personas fueron llevadas de urgencia a un hospital cercano pero por suerte, recibieron en alta médica de manera inmediata, lo que fue motivo de celebración de parte de las autoridades quienes por lo alto del edifico estimaban que los desaparecidos e incluso persona sin vida, fuera en aumento con el paso de las horas. No se sabe hasta ahora, cuántas personas se encontraban al interior del edificio al momento del colapso que quedó grabado por parte de testigos y el cual ya le ha dado la vuelta al mundo.

El edifico basta hacer mención, se encuentra en una de las zonas consideradas de mayor índice de pobreza donde, ante la necesidad de contar con lugares para habitar, también suele haber construcciones que no cumplan con las normas de seguridad adecuadas. Por este eventos e ha adelantado que quizá fue la principal causa del derrumbe aunque también todo apunta a que falta de mantenimiento adecuado al lugar pudo haber ocasionado el colapso que cobró la vida de tres personas de las que hasta hoy se desconoce su identidad.

Mohamed Al-Sharif, quien funge como gobernador de Alejandría, reveló que hasta que no haya certeza de que no hay personas atrapadas o en peligro, no se detendría las labores de búsqueda y rescate. Una vez que la emergencia haya pasado, se comenzará con la investigación adecuada para deslindar responsabilidades. A modo de responder cuestionamientos de la prensa, se informó que se sabía que antes de este acontecimiento, al rededor de 16 familias habitaban este inmueble que quedó en ruinas.

Desde hace varios años, se ha urgido a las autoridades a investigar las construcciones que puedan poner en peligro la vida de las personas especialmente porque se tiene conocimiento de construcciones que son consideradas ilegales por el hecho de no cumplir con lo establecido en la ley. Bajo esa tónica, se ha revelado además que derivado de varias investigaciones, algunos funcionarios han sido llevados a la cárcel por permitir construcciones en mal estado y claro, beneficiarse de los contratos por estos hechos.

