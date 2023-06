Abuelita estalla contra su nieta al ver que se hizo tatuaje y sorpresiva reacción se vuelve viral

Comparta este artículo

Buenos Aires, Argentina.- Miles de usuarios en las redes sociales han quedado conmovidos y en shock luego de ver la tierna reacción que tuvo una abuelita al ver a su nieta con un tatuaje nuevo. Y es que aunque en un principio estalló contra la joven diciendo varias palabras altisonantes, luego acabó totalmente conmovida y derramando varias lágrimas al saber el significado del dibujo que su nieta tenía en el brazo.

Y es que como se sabe, para muchas generaciones un tatuaje significa todo lo malo ya que a pesar de que estamos en pleno siglo XXI, se sigue creyendo que tener uno de estos es una mala práctica. De hecho aún hay mucha discriminación laboral para personas que tienen un 'tattoo' visible, pues tienen mucho menos posibilidades de ser seleccionados para una entrevista y por consecuencia, también es poco probable que reciban un contrato.

Mientras que en el tema emocional, a muchos padres o abuelos no les gusta ver a sus hijos con tatuajes, sin embargo, cuando el significado de este 'rayón' es muy emotivo, suelen ceder y cambiar de opinión. Este fue el caso de una una abuelita originaria de Argentina, quien pasó del enojo a las lágrimas al saber que su nieta se había realizado un tatuaje con un gran significado para la familia.

La usuaria de TikTok @belulucero9 compartió hace unos días un video, que ya ha alcanzado miles de reproducciones, pues capta el momento exacto en el que su abuela le mete un tremendo regaño sobre los tatuajes: "No te hagas más tatuajes Belu... me encanta, yo te agradezco, pero se tatuaban los indios en la época ¡no por favor!, dejáte de j..., ay no por favor, me haces enojar, no seas mala", decía la tierna señora frente a la cámara.

Un par de días después la tiktoker compartió una segunda grabación en la cual por fin muestra cómo reaccionó su abuela al ver el nuevo tatuaje que se había realizado. En primer lugar, la anciana argentina estalla al ver el dibujo que tenía la joven en un brazo, pero no puso mucha atención: "Ay no, la reconch... de la mad... la reput... que los parió", decía la abuelita mientras no paraba de realizar caras y gestos.

De inmediato, su nieta le pidió que se tomara un respiro para saber porqué se había realizado este nuevo 'tattoo' y la señora quedó en shock: "Pero mirá ¡¿qué dice?!", preguntó la joven y ella respondió "Verano 58 ¿qué es eso?". Finalmente, la tiktoker le explicó que en esa época ella conoció al abuelo, por lo cual la tierna anciana no pudo contenerse y le dio un apretado abrazo luego de haberle dado un fuerte regaño.

