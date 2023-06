Comparta este artículo

Ottawa, Canadá.- Fue el pasado jueves 22 de junio cuando las autoridades tanto de Canadá como de Estados Unidos habían informado que se encontraron restos de sumergible denominado 'Titán' el cual pertenece a la empresa OceanGate y la cual contaba como principal atractivo turístico, descender casi cuatro mil metros al fondo del Océano Atlántico para ver los restos del Titanic, barco que naufragó en abril de 1912 y donde el saldo fue de más de mil 500 personas sin vida. A casi una semana de confirmarse que los cinco tripulantes ya no estaban con vida, por fin se encontraron los restos del navío que hoy se sabe, fue víctima de una implosión.

De acuerdo con lo expuesto por las autoridades correspondientes, los restos arribaron a Canadá a bordo del barco Horizon Arctic el cual fue el encargado de descargar los restos de este sumergible en el puerto de San Juan de Terranova. A través de las redes sociales, medios de comunicación locales se encargaron de difundir las imágenes de cómo quedó este sumergible donde murieron cinco personas, todos ellos millonarios que para poder descender y ver los restos del barco más famoso del mundo, tuvieron que pagar la cantidad de 250 mil dólares por tripulante.

Las imágenes que ya le dieron la vuelta al mundo, muestran al 'Titán' completamente compactado, lo que confirmaría que tras dos horas de haber comenzado el descenso, implosionó aplastando a los que ahí viajaban. Expertos han resaltado que los hoy occisos no se percataron de nada pues el accidente ocurrió en 20 milisegundos, es decir, fue en menos de un segundo y el cerebro humano ni siquiera tuvo la oportunidad de procesar lo que estaba pasando. De ahí que se hable que la muerte de los pasajeros fue inmediata. Pese a ello, se desconoce si al interior se encuentran restos humanos o quedaron pulverizados como también se manejó.

Foto: Twitter

Parece como si el ojo de buey del sumergible Titán se hubiera levantado del Horizonte Ártico", dice el video donde s muestra el manejo de los restos del Titán.

Cuando la empresa OceanGate confirmó que los tripulantes no contaban con vida, se remarcó que las labores de búsqueda continuarían con el fin de poder hallar los restos. Para entonces, se hablaba de una inversión de aproximadamente seis millones de euros para poder recuperarlos. Expertos adelantaron que se trataba de una labor colosal pues al haber habido una implosión, quizá la nave se podría recuperar pero los cuerpos no. Se espera que con el arribo del barco con los fragmentos recuperados, se sepa si quedan descartadas las posibilidades de hallar los cuerpos o no.

Allison King, periodista de la cadena VOCM News, fue la encargada de hacer viral el momento en que los restos del 'Titán' llegan a tierra firme. Fue la misma comunicadora la que expuso que, luego de haber hablado con los responsables de estos hechos, le habían confirmado que era casi imposible recuperar los restos. Se sabe que las autoridades de Estados Unidos también están interesadas en participar en analizar los retos del 'Titán' por lo que un barco de la Guardia Costera arribó a terrario canadiense pero hasta ahora no ha habido una postura oficial sobre este suceso.

La implosión se dijo, sucedió por la presión del agua con base al descenso del titán. A diferencia de una explosión, esta causó que el sumergible no quedara esparcido por el océano, sino que terminara completamente compacto. Al momento, se desconoce qué fue lo que causó tal acción pero se cree que quizá el sumergible se atoró con algo o hasta experimento una grieta que fue fatal. La Marina de Estados Unidos informó además que el pasado 18 de junio se captaron audios que posiblemente pertenezcan al momento de la implosión la cual ocurrió ese mismo día, es decir, nunca estuvo perdido en el mar sino que desde el inicio todos perdieron la vida.

Fuente: Tribuna