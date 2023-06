Heroico gesto: Rescatan a un 'perrito' que quedó colgando de una azotea tras perseguir a un gato

Comparta este artículo

Bogotá, Colombia.- En el mundo entero, desafortunadamente son muy comunes los casos de maltrato animal como el que acaba de suceder en México, específicamente en el municipio de Tecámac donde un perro de nombre 'Scooby' fue lanzado a un cazo con aceite hirviendo causándole la muerte; no obstante, también hay accidentes que los animales de cuatro patas enfrentan y que, pese a estar sufriendo, son ignorados por la sociedad hasta que estos ternas sin vida. Por suerte, también hay casos donde la fe en la humanidad queda restaurada como acaba de suceder en Colombia debido a que un grupo de ciudadanos evitó que un can muriera ahorcado tras quedar colgando de una azotea.

De acuerdo con lo expuesto por medios locales, un perro estaba colgando de los cables de la luz eléctrica, por lo que además de estar lesionado por quedar enredado en los mismos, cabía la posibilidad de que se electrocutara, lo cual llamó la atención de los transeúntes quienes unieron fuerzas para rescatarlo y con ello, evitar que su muerte impactar a nivel nacional ya que es una muy cruel manera de morir, especialmente porque este animal quedó ahí tras ir persiguiendo a un gato.

Los hechos heroicos sucedieron en la localidad de Suba, ubicada en Bogotá, sitio donde varios ciudadanos se alertaron por el llanto de un perro de la raza bull terrier el cual estaba atorado entre los cables y con ello, permanecer suspendido a varios metros de altura. El can, además de correr el riesgo de caer en caso de llegar a desatarse por el movimiento desesperado y con ello hacerse un grave daño, también pudo ahorcarse y quedar inerte ante la vista de todos, por lo que pronto comenzó la labor de ponerlo a salvo.

Advertencia, imágenes sensibles; se recomienda discreción.

Captura de pantalla

A través de la red social Facebook, testigos comenzaron a realizar transmisiones en vivo que permitieron al resto de la ciudadanía ser testigos del rescate de este 'lomito' que cada vez tenía menos tiempo de salir airoso de esta complicada situación. Incluso, llamó la atención que el gato al cual perseguía, se mantenía a un lado del can observando los hechos, por lo que pronto testigos resaltaron que el perro llegó ahí tras perseguir a este 'michi'. Dos hombres de inmediato pudieron 'manos a la obra' y subieron hasta donde se encontraba el perro para desatorarlo y ponerlo a salvo, aun con el temor de también quedar electrocutados con el manejo de los cables.

A ras de suelo, otros ciudadanos estaban atentos ante la posible caída del animal, por lo que al estilo del rescate del Cuerpo de Bomberos, extendieron una sábana para servir de amortiguador la can. La imagen fue rápidamente viral no solo en Colombia, sino en el mundo entero pues demostraba que con el fin de velar por la integridad de los animales, la sociedad también es capaz de unir fuerzas y hacer el bien. El perro sí fue lanzado a la tela que lo esperaba y una vez a salvo, los testigos se aseguraron que no hubiera resultado con un daño más grave.

Captura de pantalla

Por ahora, las autoridades locales no se han pronunciado por la hazaña de la ciudadanía para salvar al can pero no por ello pasó desapercibida ante grupos animalistas quienes aplaudieron el valor de los ciudadanos para salvar a este perrito. En Colombia, el maltrato animal sí está penado y aquellos que incurran en este delito, pueden recibir una multa que va desde los cinco a los 50 salarios mínimos o bien, en caso de haber la muerte del animal en cuestión, ya se involucra una pena de 12 a 36 meses tras las rejas más el hecho de estar inhabilitado para tener algún cargo que involucre el manejo de los animales.

Fuente: Tribuna