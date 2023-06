EU: Pareja es acusada de arrancarle la vida a su hijo de 11 años; lo enterarían en un parque

Comparta este artículo

Oklahoma, Estados Unidos.- En el año 2021, una pareja identificada como John Miles y Camille Lewis fue arrestada después de que una mujer de la tercera edad los acusara de haber "matado de hambre" a sus nietos, a quienes solían golpear y encerrar en el armario durante mucho tiempo. También se menciona que el sujeto habría abusado durante años de su nieta, quien tenía 13 años para cuando el caso salió a la luz.

Si bien, estos detalles ya eran conocidos, recientemente trascendió la noticia de que la pareja pudo haber terminado con la vida de un tercer niño, identificado como Orlando Hugger Jr., quien era hijo exclusivamente de Camille y tenía 11 años, para el momento en el que desapareció. Según información de la abuela de los menores, este menor habría desaparecido hace varios años y, cuando cuestionó a la imputada sobre su paradero, simplemente le dijo que había "muerto".

De acuerdo con información de algunos medios locales, la mujer de la tercera edad teoriza que Hugger pudo haber perdido la vida a manos de sus abusadores, John Miles y Camille, mientras que la policía informó que la propia Lewis confesó en agosto del 2021, que Miles y uno de sus primos le quitaron la vida al niño y decidieron eliminar la evidencia, enterrando su cuerpo en un parque, pero tiempo después lo desenterraron y quemaron sus restos en un barril. Las cenizas que quedaron las tiraron al desagüe pluvial.

Recientemente, el padre de Hugger, identificado como Orlando, fue entrevistado por el medio KOKI-TV y relató que su expareja le prohibió ver a su hijo desde el año 2019 y, una vez que no se supo más del infante, intentó denunciar a la policía, pero supuestamente no ocurrió nada, porque el caso nunca progresó. El hombre relató que la muerte de su hijo le molesta, más que entristecerlo, porque siente que no cuido de él lo suficiente.

Siento que podría haber hecho más personalmente, también siento que otros también podrían haber hecho más. Para ser honesto, me molesta. Porque alguien se lo hizo, y como padre, quiero proteger a mis hijos. Esta es la mayor decepción. El me necesitaba más para protegerlo y yo no pude.

De acuerdo con información brindada por algunos medios de comunicación, el estado en el que los otros dos niños fueron encontrados era deplorable. Según la abuela de los infantes, la menor de 13 años se encontraba en los huesos. Según algunos testimonios, ambos niños eran sometidos a diversos tipos de torturas puesto solían ser golpeados con cuerdas y cinturones, también se les retiraba el acceso a la comida.

También se dice que los menores tenían que evacuar en vasos y bolsas de plástico cada vez que eran encerrados en el armario, así como también llegaban a pasar la noche dentro de la casa del perro, cada vez que no se les permitía entrar a casa; mientras que en otras ocasiones eran enviados a hacer ejercicio al aire libre en días en los que hacía mucho frío. La pareja tiene programada una audiencia para el próximo 13 de junio.

