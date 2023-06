Alerta en el Vaticano: Confirman que el Papa Francisco ingresó de nueva cuenta al hospital

Comparta este artículo

Ciudad del Vaticano, El Vaticano.- Dese hace varios meses, la salud del Papa Francisco ha sido un tema de preocupación entre los miembros de la Iglesia Católica, pues mientras el Pontífice confirmó que tenía problemas con la movilidad derivado de una afectación en sus rodillas, pronto su salud involucró complicaciones del tipo respiratorio que lo han mantenido en constante revisión. Este martes 6 de junio, las autoridades eclesiásticas confirmaron que, por segunda vez en el año, tuvo que ser llevado de urgencia a un hospital en Roma.

Pese a que ha causado conmoción saber que Su Santidad está internado de nueva cuenta, se reveló que el motivo por el cual está al interior de un hospital romano fue con el objetivo de realizarle controles médicos de rutina; sin embargo, se desconoce si es derivado de la bronquitis por la cual fue internado en Marzo pasado y por lo que tuvo que ausentarse de varios eventos relacionados con la Semana Santa o si bien, es únicamente con el fin de tener un chequeo general del Papa.

Medios italianos informaron que el Papa Francisco ingresó al Hospital Gemelli en Roma este martes en punto de las 10:40 horas, tiempo local, nosocomio donde ha sido revisado en ocasiones anteriores; incluso, es en dicho centro médico donde ha ingresado para presuntamente realizarse estudios de rutina, aunque con el tiempo las mismas fuentes oficiales del Vaticano confirman que su visita al hospital se debió en realidad por un problema más grave.

El Papa Francisco fue de nueva cuenta a un hospital por revisiones de rutina. Foto: Twitter

Este sucedió el pasado mes de marzo cuando el presunto chequeo del Papa Francisco en realidad fue porque éste presentaba dificultades para respirar, al tiempo de también tener un carro de fiebre. Luego de varios estudios, se confirmó que no era portador del virus SARS-CoV-2 aunque sí requirió tratamiento especial para salir avante de la bronquitis que, luego de una entrevista con la cadena Telemundo, el mismo Pontífice dijo, en realidad fue una neumonía que los doctores trataron a tiempo, pues de no hacerlo, las consecuencias pudieron haber sido otras.

Si hubiéramos esperado un poco más de horas, hubiera sido más grave", dijo al respecto.

Desde hace varios meses, el Papa Francisco se ha tenido que apoyar de una silla de ruedas para su movilidad; incluso, esta afectación fue motivo para cancelar visitar a diversos países como fue el caso de la República del Congo, motivo por el cual encendió las alarmas ante la posibilidad de tener algo más grave. Sin embargo, fue en aquel entonces cuando confirmó que para poder lidiar con el dolor, debía recibir varias inyecciones de manera directa en la zona afectada y hasta bromeó con seminaristas mexicanos sobre recurrir al tequila para mejorar la salud de sus rodillas.

Ya puedo caminar, la rodilla se fue arreglando. Hay días que es más doloroso, como hoy, y días que no, pero es parte del desarrollo".

El Papa Francisco convivió con niños durante su estadía en el Hospital el pasado mes de marzo. Foto: Twitter

Hasta ahora, el Vaticano no ha difundido un comunicado oficial para conocer cuál es el avance de la salud del Papa Francisco o si bien, necesitará estar internado varios días. No obstante, en redes sociales el líder de la Iglesia Católica se mantiene en tendencia ya que muchos son los seguidores que han expresado preocupación por su salud y han pedido unirse en fuerza espiritual para que pueda retomar sus actividades a la brevedad. De manera extraoficial se informó que ya fue dado de alta aunque no ha habido un pronunciamiento oficial.

Fuente: Tribuna