París, Francia.- Durante la mañana del pasado jueves 8 de junio, un hombre de aproximadamente 33 años de edad y de nacionalidad siria, acudió a un parque público ubicado en los alpes franceses donde apuñaló a un total de siete personas, la mayoría de ellos menores de edad de quienes se actualizó su estado de salud actual pues se dijo, dos de ellos permanecen en estado grave tras ser ingresados a un hospital. Por estos hechos, el presidente Emmanuel Macron se dirigió hasta el lugar de los hechos para visitar a los afectados, al tiempo que también refrendó su apoyo para las familias de los mismos.

Autoridades francesas revelaron que dos menores de edad, residentes de la ciudad de Annecy, se mantienen en "urgencia vital" por lo que además se informó que su vida corre peligro. Macron por su parte, refirió ante la prensa que lo abordó en las inmediaciones del hospital que los menores que resultaron afectados por este hecho tiene entre 22 meses y tres años de edad; tres de ellos están ingresados en el hospital Grenoble donde el mandatario fue fotografiado, mientras que otro menor fue llevado a un hospital en Ginebra, Suiza.

Sobre el atacante, se informó que el sujeto no cuenta con antecedentes penales y por ello, se descartó que se tratara de un acto terrorista: no obstante, ciudadanos franceses insistieron en que debía ser juzgado como tal ya que puso en riesgo la vida de estos menores e incluso, atacó al ciudadano que consiguió neutralizarlo para posteriormente ser detenido. Se sabe que el sujeto responsable de estos hechos, enfrenta cargos por intento de asesinato y estaba a la espera de una visa humanitaria.

Emmanuel Macron visita a los lesionados por un ataque en Annecy

Este viernes 9 de junio, el hombre será sometido a un examen psiquiátrico que permitirá saber cuál es su estado de salud actual, con ello, se partirá la manera en la cual será juzgado, al tiempo que se espera que la salud de los afectados evalúe de manera favorable con el paso de las horas. Mientras esto sucede, Oliver Véran, quien funge como portavoz del Ejecutivo, evitó revelar cuáles fueron los motivos por los cuales el sujeto actuó de esta manera, especialmente porque se ha hablado de hacer algo en temas migratorios y con ello, velar por la integridad de los ciudadanos franceses.

En el video que se ha difundido del momento en que el agresor atenta contra los infantes, se escucharon gritos en referencia a Jesucristo, lo que llamó la atención de los internautas; sin embargo, además de haber descartado temas relacionado con el terrorismo, se reveló que el hombre ingresó al país de manera legal, llevando a pedir a la ciudadanía evitar hacer especulaciones sobre estos hechos que siguen siendo motivo de investigación de parte de las autoridades federales, pues además para las autoridades en Suecia, el sujeto contaba con la característica de Refugiado.

Por su parte, Youssouf, un hombre de 78 años de edad y quien funge como una de las víctimas de este atentado, reveló a los medios de comunicación locales cómo sucedieron los hechos, llevando a ser este sujeto el identificado com ‘héroe’ ya que se atrevió a enfrenta al sujeto quien blandía un arma blanca que le dejó heridas leves. "Sentí que no había ninguna razón para que viniera a atacarme. Me quedé tranquilo, no fui tras él, a perseguirlo. Me quedé quieto, sentado, pero él vino así y probablemente quería crear una víctima más, molestar a otra persona".

Imagen del atacante de menores en un parque en Francia. Foto: Twitter

El sujeto solo se remitió a decir que para él es fácil imaginar el dolor por el cual atraviesa la familia de los menores de edad en este momento, por lo que refirió que se debe impartir justicia ya que el ataque sucedió en un lugar que es no solo uno de los más transitados de Annecy, sino que además cuenta con la característica de ser de los más tranquilos de los alpes franceses. El motivo del ataque se espera, sea revelado en las siguientes horas por parte de las autoridades federales.

