Tragedia en Egipto: Turista de origen ruso es atacado por un tiburón; "Se está comiendo sus restos"

Comparta este artículo

El Cairo, Egipto.- Para muchos, salir de vacaciones es una de las actividades que causa más emoción pues, además de tratarse de un momento de relajación, este tipo de actividades da la oportunidad de conocer nuevas culturas y hasta gente, por lo que nadie se pone a pensar que puede ocurrir un accidente que cambie las cosas, lo que desafortunadamente le pasó a este turista de origen ruso quien viajó emocionado a Egipto, país donde desafortunadamente perdió la vida ya que fue atacado de manera repentina por un tiburón.

De acuerdo con la información oficial, el joven estaba hospedado en un lujoso resort en el país africano cuando decidió meterse a nadar al mar; no obstante, nadie nota que había un tiburón cerca hasta que el hoy occiso comienza a chapotear, acto que llamó la atención de los testigos queden pronto se percataron que esta especie marina lo había jalado al fondo para comérselo. Cabe destacar que nada se pudo hacer para salvarlo pues el ataque sucedió de manera tan rápida que pocos pudieron actuar a favor del turista.

Tanto las autoridades egipcias como rusas se enfocaron en investigar los hechos, lo que llevó a conocer que el ataque del pasado jueves 8 de junio, sucedió muy cerca del Elysees Dream Beach Hotel localizado en la comunidad turística de Hurghada. Al respecto, el Ministerio de Medio Ambiente de Egipto reveló que la especie que asesinó al joven de 23 años de edad identificado como Vladimir Popov, fue un tiburón tigre. No se sabe si se buscará ubicar de nueva cuenta al tiburón o solo se implementarán medidas para evitar los hechos.

Foto: captura de pantalla

Momentos después de los terribles acontecimientos, el cónsul general de Rusia con sede en Hurghada, reveló que el hoy occiso joven en realidad no era un turista, sino que ya llevaba varios meses radicando de manera oficial en Egipto; no obstante, esto no fue motivo para minimizar los hechos que rápidamente le dieron la vuelta al mundo. El joven se sabe, estaba al momento de los hechos acompañado de su novia, la cual sí pudo escapar del tiburón y no reportó haber salido con lesiones graves.

Se está comiendo sus restos ahora", se escucha decir en la grabación del momento del ataque.

Algunos de los testigos destacaron tanto a las autoridades como a los medios de comunicación que al notar el ataque del tiburón se pusieron en marcha protocolos para tratar de auxiliarlo; sin embargo, al haber ocurrido de manera tan repentina no se pudo hacer nada por el joven Vladimir cuyos restos quedaron en los dientes del tiburón que se supo después, fue atrapado por los residentes ante la alerta de haber presencia de estas especies en el mar. La especie, basta hacer énfasis, no fue sacrificada sino que es parte de una serie de investigaciones.

El tiburón fue capturado para su estudio

Hasta ahora, el tiburón permanece bajo resguardo ya que, además de tratar de rescatar la mayor cantidad de restos humanos posibles, se dijo que el objetivo del estado es saber qué fue lo que llevó a la especie a atentar contra la integridad del joven pues científicamente hablando, los tiburones no son especies que ataquen al azar pese a su imagen feroz aunque ocupan el segundo lugar en ataques a la humanidad por razones aleatorias. Si el tiburón pudo ser atacado, es porque estudios han permitido saber que una vez que atacaron a un apersona, estos no suelen alejarse de manera inmediata.

Hasta nuevo aviso, la zona donde sucedió el ataque tiene prohibido llevar a cabo actividades acuáticas a modo de asegurase que ninguno de los presentes corra peligro. "Los equipos de rescate reaccionaron muy rápidamente. Por alguna razón, inmediatamente sentí que era un tiburón. Inmediatamente salté y comencé a gritar: '¡Tiburones, tiburones! ¡Ahorrarse!'. Nadie entendió todavía", es información que actualmente a cobrado relevancia entre los medios de comunicación actuales quienes se han enfocado en alertar a los bañistas sobre esta situación.

Fuente: Tribuna