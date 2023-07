Comparta este artículo

Florida, Estados Unidos.- Los deportes acuáticos son actividades que durante el verano repuntan pues el clima los hace más agradables; sin embargo, el peligro de adentrarse en el mar está presente en todas las temporadas de año y esto le ha quedado muy claro a una mujer que realizaba remo en una popular playa de Florida donde esperaba pasar un momento agradable que para nada incluía el ser asediada por un tiburón martillo, el cual la persiguió por varios metros y que hoy por suerte, acaba en una anécdota inolvidable y hasta aterradora.

En redes sociales se ha difundido el momento en que la mujer, a bordo de su kayac, nada hacia donde se encanta un bote. La fémina lo hacía no solo con cautela, sino también con un semblante de miedo pues cuando se disponía a realizar la actividad en cuestión, notó que mu cerca de su ubicación había también un tiburón martillo, por lo cual optó por alejarse tan aprisa como pudo sin claro, presentar una amenaza para esta especie que, en caso de haberse visto acorralada, era muy probable que lanzara una mordida que pudo a acabar muy mal.

La mujer identificada como Malea Tribble de Fort, narró que el motivo por el cual se había adentrado en el mar fue porque estaba llevando a cabo una competencia de Crossing For Cystic Fibrosis, evento de remo que involucraba resistir 83 millas desde Bimini en las Bahamas hasta Lake Worth Beach, Florida; no obstante, a mitad del camino notó que el tiburón la estaba siguiendo y no conforme con ello, tuvo la certeza de que se trataba de una especie de este tipo cuando notó que en el fondo de su kayac algo golpeaba, suceso que la llevó a pensar que se trataba de algunas algas pero al final no fue así.

Foto: Internet / ilustrativa

Poco a poco, la mujer trató de alejarse pero el tiburón no dejaba de perseguirla; incluso, en el video que ya se ha vuelto viral, se observa cómo la mujer gira para huir pero el animal hace el mismo movimiento. No obstante, se reveló que su compañero de relevos, el cual estaba más adelante, notó que algo no estaba bien y por ello, comienza a grabar los hechos. Es entonces cuando ella les pregunta si el tiburón sigue detrás de ella sin que pierda el ritmo para espaciar. La persona que grabó todo después se supo fue el esposo de la competidora quien resaltó que por suerte, todo había quedado en el susto.

"Según su reacción, supe de inmediato que era un tiburón. No sabía qué tan grande o dónde estaba exactamente", narró el hombre.

En entrevista con medios de comunicación estadounidenses, Malea Tribble de Fort narró que de inicio no dimensionó le tamaño del tiburón sino hasta que tuvo la oportunidad de verlo más de cerca; incluso, pensó que podía alejarse en cuestión de minutos pero le tiburón cada vez nadaba con más velocidad, lo que la dejó perpleja pues era la primera vez que podía ver de primera mano la capacidad de estas especies marinas y el daño que pueden llegar a hacer en caso de sentirse amenazados.

Nunca supe que tenía en mí ser tan tranquilo. Es una locura pensar en todo después del hecho", dijo.

Sobre la carrera, la mujer informó que una vez que el tiburón se alejó, ella también pudo retomar su recorrido en conjunto con el resto de sus compañeros pues a pesar de los hechos, siempre tuvieron claro que querían terminar pero no por ello, el miedo se fue, pues tenían la duda de si más adelante se encontrarían al mismo tiburón o bien, otra especie llegaría a acedarnos. Las autoridades remarcaron que no hubo reporte de la presencia de tiburones y nadie más resultó afectado por ello.

