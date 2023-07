Foca conquista a las redes sociales al montarse en las tablas de surf; su VIDEO se vuelve viral

Comparta este artículo

California, Estados Unidos.- Desde que se pudieron publicar videos frecuentes en Internet, las personas no han dejado de maravillarse por lo que los animales salvajes pueden llegar a hacer cada vez que tienen la oportunidad. Esta situación ha creado un nicho interesante en las plataformas de videos como YouTube y TikTok, puesto este tipo de seres no están entrenados y aún así no dejan de conquistar corazones con sus ocurrencias.

Tal fue el caso de 'Sammy', una pequeña foca que desde hace algunas semanas no ha hecho más que enamorar a los surfistas de San Diego, California, en Estados Unidos, ¿la razón? Este animal comenzó a montarse, de la nada, en las tablas de surfear de los bañistas que se encontraban en la playa, esto causó sensación, puesto ninguno de ellos la entrenó, aunque esto no impidió que la foca continuara haciéndolo.

Incluso, quienes han visto los videos de la pequeña 'Sammy' han mencionado que la foca emita los movimientos de los surfistas, por lo que es posible que crea que se trata de otras focas como ella o quizás, la película Locos por el surf se volvió realidad y el animal sea un fanático de este tipo de deporte. Algunos surfistas que han tenido la oportunidad de convivir con el animal mencionan que no caben por el asombro de lo que hace la pequeña.

"Está ahí, sentada, relajándose, durmiendo, y luego se va cuando está lista. Primero me asusté cuando la vi, porque yo estaba un poco sorprendida, no esperaba que esto sucediera", declaró Jenny Kim.

De acuerdo con algunos medios, la aparición de 'Sammy' no deja de sorprenderlos día con día y aunque permiten que la foca se pose en sus tablas de surf, ellos evitan tocarla, puesto consideran que el animal debe disfrutar de su espacio personal, además, temen que de hacerlo, ella pierda la confianza y deje de hacer tan entrañables trucos. Es por ello que, en los videos de sus hazañas, jamás se le ve siendo agarrada por ninguno de los surfistas.

Aunque esto no significa que las personas no se preocupen por su salud, puesto varios de ellos se organizaron para llevar a la foca a revisión médica y descartar que tuviera alguna condición grave, cosa que afortunadamente no ocurrió, ya que el veterinario determinó que 'Sammy' se encuentra "sana" y "bien", por lo que podrá continuar disfrutando de las olas por mucho, mucho, mucho más tiempo.

Como era de esperarse, varias personas en Internet comenzaron a sacar teorías del por qué 'Sammy decidió comenzar a montarse en las tablas de surf, entre las principales hipótesis se encuentra una que apunta que el animalito vislumbró a un tiburón y por ello se subió a una tabla, a partir de entonces, la pequeña le habría agarrado el gusto a este tipo de actividad, ya que, se sentiría segura con las personas, aunque esto no ha sido confirmado.

Fuentes: Tribuna