El orgullo de Chavela Vargas: Niño etíope llora desconsolado por no ser mexicano; esta fue la razón

Ciudad de México.- Las redes sociales han hecho viral la imagen de un pequeño niño de cuatro años de edad el cual se muestra sumamente triste por el hecho de no poder ser mexicano como es su deseo y en lugar de ello ser 100 por ciento; la razón es por que tanto sus padres como sus hermanos y por supuesto él, son de nacionalidad etíope aunque éste argumenta que también desea tener la nacionalidad azteca por una tierna y curiosa razón que ha llamado la atención de internautas en todo el mundo e inclusive de la misma Selección Mexicana de Fútbol.

La plataforma de videos cortos TikTok, fue la encargada de hacer viral el momento en el que este menor de edad llora amargamente al enterarse por voz de su mamá que no puede tener ambas nacionalidades como lo desea. No obstante internautas han recordado la postura de la cantante Chavela Vargas quien se hizo famosa no sólo por su voz sino también por su amor a México al resaltar en diversas ocasiones que "los mexicanos nacemos en donde nos da la gana", motivo por el cual internautas pidieron a la familia del menor informarle que si era su deseo tener la nacionalidad azteca él podría tenerla sin ninguna afectación.

"Eres etíope, eres africano, eres negro", le dice la mamá en repetidas ocasiones.

De acuerdo con la información oficial el nombre del pequeño niño es Zay quien argumenta, su deseo es el de ser mexicano porque tiene muchas ganas de comer quesadillas la cual su madre una mujer identificada como Belaynesh Gebre, argumentó que se trata de su comida favorita. Fue por esta justificación que miles de usuarios de la plataforma de videos resaltaron que al igual que el pequeño, muchos suelen manifestar amor por la gastronomía mexicana y por ello no era de extrañarse que él deseara tener también la nacionalidad.

Si hubiera probado los tacos, ya estaría brincando el muro, jejeje hermoso, ya eres Mexicano, bienvenido"; "Cosita tan lindo. Lo adoptados y le damos a mijito todas las quesadillas que mijito quiera", fueron algunos de los comentarios que he recibido.

Fue tanta la popularidad de este video que actualmente la Selección Mexicana de Fútbol ha recurrido a sus redes sociales para que con apoyo de todos los internautas puedan dar con la ubicación del pequeño niño quien amargamente e incluso enojado lloró por el hecho de no poder ser mexicano.

De manera inmediata el jugador del Club América y quien también ha sido parte de los seleccionados, Miguel Layún, compartido el mismo video a través de sus redes sociales en donde pidió ayuda a los internautas para ubicar al pequeño Zay al cual buscan recompensar por haber manifestado abiertamente su amor por México y sobretodo por la gastronomía que nos ha dado identidad y popularidad a nivel internacional. Hasta ahora la madre del menor de edad no se ha pronunciado por las ofertas que se han hecho en torno a ubicar a su pequeño hijo.

Internautas no han podido descubrir en dónde fue grabado este video que ha enternecido a los usuarios de redes sociales. Por su parte la embajada de Etiopía en México hola autoridades mexicanas en África tampoco se han pronunciado por apoyar a este pequeño niño quien a pesar de llevar varias horas de popularidad en las plataformas digitales sigue siendo tendencia por la tierna reacción que mantuvo tan sólo por querer comer quesadillas.

