FUERTE VIDEO: Avión 'derrapa' en Somalia durante el aterrizaje y tras el impacto se parte en dos

Mogadiscio, Somalia.- Científicamente está comprobado que viajar en avión es una de las actividades más seguras que hay en la actualidad; no obstante nadie está exento de pasar por un mal momento a bordo de una aeronave y por ello cuando este tipo de acontecimientos se revelan, causan más impacto al saber que se cuenta con le momento exacto del percance, justo como sucedió con un avión que intentaba aterrizar con éxito en Somalia pero en el intento, la unidad acabó por partirse a la mitad.

De acuerdo con las autoridades del país sudafricano, los hechos sucedieron en el Aeropuerto Internacional de Aden Adde donde una aeronave Embraer EMB 120 informó a la torre de control que aterrizaría de emergencia; sin embargo, debido a la gran velocidad a la que viajaban al momento de tocar tierra firme acabó por derrapar y con ello, protagonizan fuerte choque que lo llevó a terminar impactando en una reja dejando imágenes que ya le han dado la vuelta al mundo por la magnitud.

La aeronave se sabe, pertenece a la apolínea Halla Airlines donde viajaban 30 personas a bordo. Si bien el choque ha estado en tendencia por varias horas, las autoridades aeroportuarias aseguraron que solo dos pasajeros fueron calificados como heridos, ya que el impacto se lo llevó todo la unidad que acabó por incluso, levantar la cinta asfáltica del aeropuerto. A modo de detalle, se dijo que los daños sucedieron más en las alas y punta del avión y por ello, los pasajeros pudieron salir avante de la situación.

Cabe destacar que hasta ahora no se sabe qué fue lo que obligó al piloto a notificar que era necesario realizar un aterrizaje de emergencia; sin embargo, de no haber sido por su destreza, el accidente pudo haber pasado a mayores. A decir de medios locales, en solo cinco segundos sucedió este percance que ha dejado impactado al público en general. Pese a que no ha habido reporte de pasajeros con afectaciones graves, las autoridades manifestaron que se abrirá una investigación para deslindar responsabilidades.

Apuntan atentado

De manera extraoficial se hizo mención que a bordo de dicho avión viajaban dos exprimeros ministros de Somalia, identificados como Abdiwali Mohamed Ali Gas y Omar Abdirashid. Bajo esa tónica se mencionó que la falla en el avión pudo haber sido con la intención de atentar cara su integridad aunque hasta ahora on ha habido detalles al respecto. Con el fin de evitar especulaciones, el Gobierno federal pidió que esta teoría se dejara a un lado ya que hasta ahora no hay nada que vincule la presencia de los exfuncionarios con las anomalías en el avión.



Autoridades aéreas dijeron que de primera instancia parece que el accidente está más ligado a una falla en el tren de aterrizaje que fue identificado por la tripulación, por ello se dio aviso del aterrizaje de emergencia que a pesar de los hechos, no tuvo consecuencias fatales. Hasta ahora no hay un comunicado oficial ni de parte de las autoridades o de la aerolínea involucrada que permita saber más al respecto por lo que se espera que en las siguientes horas se esclarezcan los hechos.

