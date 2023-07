Evento familiar en Chile acaba en tragedia: Mujer recibe flechazo en la frente; su salud es grave

Comparta este artículo

Santiago de Chile, Chile.- Medios de comunicación en Chile han reportado este jueves 13 de julio un suceso lamentable pues una mujer de 30 años identificada como Tatiana Saldías se encontraba en el cerro Primo de Rivera disfrutando de un evento familiar sin que se imaginara que acabaría pronto en un hospital tras ser atacada con una flecha que se le quedaría en la frente. La mujer se dabe, actualmente es reportada en estado grave y por ello, se debate entre la vida y la muerte.

De acuerdo con la información preliminar, el lugar donde sucedieron los hechos se encuentra en la comunidad de Maipú en la capital del país sudamericano donde se llevaba a cabo la denominada Feria Friki. Ahí se sabe, la intención era la de disfrutar de varios stands enfocados en video juegos, cómics y sobre todo comida y bebida que permitieran a los asistentes disfruta de un momento sumamente agradable; no obstante, un menor de edad manipulaba un arco en un stand del estilo medieval, cuando la flecha acabó dirigiéndose hacia la frente de la mujer.

Vamos con mi hijo caminando, pasamos por un puesto de comida y de repente me doy vuelta y la veo que tiene un impacto, una flecha sobre su ojo derecho", dijo el esposo de la fémina.

Orlando Quiroz, como se identificó al esposo de la agraviada, aseguró que en compañía de su familia disfrutaban de esta feria cuando muy cerca del área de comida ocurrió la tragedia. La mujer al notar el golpe, se quitó la flecha del rostro pero pronto la herida dio pie a que comenzara a desangrase. Los presentes acudieron en su auxilio mientras que otros urgieron la intervención de los cuerpos de emergencia para poder estabilizarla y evitar que cayera incosnenter en el lugar.

Una vez que la mujer fue llevada de urgencia al hospital El Carmen ubicado en la misma localidad, los médicos confirmaron con una serie de estudios que se presentó una fractura a nivel del hueso. La buena noticia es que no hubo un estallido ocular que, de haber ocurrido se dijo, hubiera sido fatal. El reporte médico oficial apunta a que su estado de salud es grave pero se espera que tras recibir tratamiento adecuado, pueda recuperarse aunque paulatinamente ya que no hay riesgo vital una vez que se dio el diagnóstico adecuado.

Aspectos de la Feria Friki en Chile

De manera decidida hemos iniciado una investigación para determinar las responsabilidades respecto de este hecho, buscar sanciones ejemplares y, por el momento, hemos decidido suspender la autorización para cualquier tipo de feria de estas características", dijeron las autoridades.

Según relatos de los encargados de esta feria, el stand estaba a cargo de una Organización No Gubernamental denominada Nap8. Lo lamentable de los hechos es que los encargados de este espacio no delimitaron un área a modo de proteger a los demás asistentes y tampoco se dijo, se implementaron medidas de seguridad en caso de que una flecha saliera disparada, como fue el caso. Por ello, se informó también que los antecedentes habían sido notificados ante el Ministerio Público donde se espera que pronto se determine si habrá detenidos o no.

Sobre el menor de edad que manejaba el arco al momento de los hechos, no ha habido un reporte ya que todo se enfocó en que la familia de Tatiana ha estado apoyada en todo momento por parte de las autoridades capitalinas con el fin de garantizar que la salud de la mujer no corre peligro. A modo de remate, tampoco se reveló si la feria quedó oficialmente cancelada o solo se deshabilitó el stand donde se practicada esta actividad que es potencialmente peligrosa.

Fuente: Tribuna