FUERTE VIDEO: Presunto criminal trata de ultimar a un hombre; el arma falla y el sujeto se salva

Comparta este artículo

Bogotá, Colombia.- Cámaras de seguridad ubicadas en todo el mundo permiten a los internautas estar al tanto de lo que acontece, desde momentos chuscos hasta crímenes que conmocionan a la opino pública; no obstante, también hay momentos que nos dejan ‘con el ojo cuadrado’ debido a que parecen ser una especie de milagro, como lo que paso en la región de Antioquia en Colombia, lugar donde un presunto sicario trató de ultimar a un hombre pero una falla permitió que la víctima tuviera una segunda oportunidad.

De acuerdo con las imágenes que ya le dieron la vuelta al mundo, un supuesto sicario trató de arrebatarle la vida a un comerciante al cual ya tenía identificado. El hombre estaba atendiendo a un ciudadano mientras que a escasos metros el ultimar tomaba nota de cada uno de sus movimientos. Cabe destacar que el presunto agresor, el cual no nota la cámara instalada, al no poder cometer el crimen no escapa de inmediato, sino que lo intenta en al menos dos ocasiones más sin que sucedan los hechos.

El presunto criminal, quien viste sudadera en color negro, espera a que el comerciante, quien usa prendas en colores rojos o naranjas, acaba de hablar con un posible cliente. El ciudadano se aleja mientras que la víctima permanece parado sobre la acera. Es entonces cuando el sicario se le acerca por la espalda y, sin mediar palabra alguna, saca de entre sus prendas una pistola con la cual le apunta en la nuca sin que se consiga el disparo. El hombre baja el arma para revisar el arma y de nueva cuenta trata de accionarla.

Cabe destacar que para entonces, el comerciante no se percata que hay una persona detrás de él quien busca hacerle daño, pues parece mantenerse distraído con algo y hasta permanece con la cabeza mirando hacia abajo. Es entonces cuando a plena luz de día y en lo que parece ser una de las calles más concurridas de Antioquia, el hombre sigue tratando de hacer que su arma funcione para conseguir dar el disparo. Al no conseguirlo, se aleja a pie mientras que la presunta víctima se queda en el mismo sitio.

Captura de pantalla

Al hacerse viral este impactante video, internautas aseguran que la víctima es un comerciante muy popular cuyo puesto se encuentra en la Calle 101, ubicada entre las carreras 13 y 12 en la Avenida Germán Lopera de Turbo. El rotativo El País, resaltó sobre estos hechos que unas personas sí notaron cuando el sujeto iba ser atacado con el arma de fuego y por eso huyen a modo de buscar refugio; sin embargo, sigue trascendió que el locatario no nota que estuvo a punto de perder la vida pero milagrosamente se salvó.

Estos hechos son materia de investigación por parte de las autoridades, quienes con base en las diferentes cámaras de seguridad de la zona buscan conocer la identidad de la persona que iba a cometer este atentado".

Las autoridades no han revelado si hay una investigación pendiente para tratar de dar con la identidad y ubicación del presunto sicario o si bien, el comerciante recibe un tipo de ayuda para evitar exponer su integridad. No obstante, se sabe que actualmente Antioquia es una de las regiones en Colombia donde se han registrado más homicidios en lo que va del año, pues hasta ahora se han contabilizado 800 que siguen bajo investigación oficial.

Fuente: Tribuna