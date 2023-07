Profesor reprueba a 18 estudiantes universitarios por usar Chat GPT para responder un examen

Comparta este artículo

Costa Rica.- Desde hace algunos meses explotó la bomba de las Inteligencias Artificiales, las cuales han hecho la vida más sencilla de algunos profesionistas, puesto pueden tener listos informes empresariales y hasta artículos o guiones en menos de 1 minuto; sin embargo, esto también ha causado problemas en el ámbito académico puesto desde comienzos de este año se viralizaron casos de estudiantes que habían hecho uso de IA's como ChatGPT para hacer trampa en sus exámenes.

Es por este motivo que varias universidades de Estados Unidos, incluyendo a Harvard, comenzaron a prohibir el uso de este tipo de algoritmos para poder incurrir a la trampa. Recientemente se comprobó que este tipo de situaciones no quedó sesgada únicamente a la región norte del continente, ya que, la semana pasada, un profesor de la Universidad de Costa Rica, identificado como Melvin Campos Ocampo denunció que 18 de sus estudiantes utilizaron a ChatGPT para resolver un examen.

Esta situación provocó que el profesor se molestara bastante, por lo que, además de llamar la atención de los estudiantes, también lanzó una reflexión a través de su cuenta de Facebook, donde abordó lo necesario que es prohibir el uso de las Inteligencias Artificiales, puesto permiten que exista el "fraude académico", esto significa que los jóvenes buscan hacer pasar un texto que ellos no escribieron como suyo, lo que constituye en un "plagio".

"El fraude académico es una falta de grave a muy grave que puede ser castigada con la expulsión de la UCR y de toda la universidad estatal. Ya se han dado casos: Yo personalmente conocí el caso de un profe mío que capturó a un lacra haciendo plagio copiado de Internet y lo echaron de la U."

Indignado, el profesor narró que se percató de que, al menos 18 estudiantes habían incurrido al uso de la inteligencia artificial y aunque esta situación sí lo molestó, decidió no incurrir a medidas drásticas, puesto se trataban de estudiantes de primer ingreso, así que no habían cometido más faltas en la escuela, así que, la única sanción que le pareció justa para estos jóvenes fue ponerles cero de calificación, aunque si afirmó que si esto no se regula, las expulsiones podrán ocurrir más tarde.

El maestro también comentó que todo le comenzó a oler mal cuando se percató de que los textos de estos jóvenes estaban escritos de manera muy impersonal, "particular" y "automática", por lo que pensó que dicho exámenes no habrían sido contestados por sus alumnos, sino por una Inteligencia Artificial, así que recurrió a utilizar a otras IA's que le permitieran identificar si sus sospechas eran reales.

Según declaraciones del profesor tuvo que utilizar cinco algoritmos, entre los que se encuentran Open AI, de la misma empresa de ChatGPT y otros programas que le permitieron reconocer cierto porcentaje de precisión, algunos de ellos eran de Google y otros de Turnitin, la cual le permite hacer detección de fraudes. Finalmente, la publicación del maestro se viralizó y abrió un debate sobre si era justo o no que los alumnos hayan recurrido a ChatGPT para resolver su examen.

Créditos: Facebook Melvin Campos Ocampo

Fuentes: Tribuna