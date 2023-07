Comparta este artículo

British, Canadá.- Uno de los temores más grandes de las personas con perros en México es que el can se salga corriendo al abrir la puerta o que algún criminal secuestre al canino para exigir dinero o venderlo a una nueva familia. Si bien, este tipo de cosas resultan ser aterradoras, en otros países, como en Canadá, los perros de talla pequeña tienen que lidiar con sus propias luchas, las cuales tampoco resultan ser nada fáciles.

Hace unos meses se viralizó un video en el que 'Coco', un perrito de raza Yorkie, de ocho meses de edad, que estuvo a punto de ser secuestrado en Prince Rupert, British Culumbia, en Canadá, sitio en el que el pequeño can se encontraba disfrutando del clima a fuera de su casa, cuando de pronto un águila de gran tamaño descendió de los cielos para intentar llevárselo, posiblemente, como alimento.

El video fue publicado por el dueño de 'Coco', Justin Dudoward, a través de su cuenta de Facebook, plataforma en la que rápidamente se viralizó y en la actualidad se puede encontrar en otros sitios como en Twitter y hasta en TikTok. En el clip se puede apreciar que el pequeño se encuentra descansando a fuera de su casa, cuando nota que el águila se aproxima directo hacia él, por lo que intenta escapar.

Lamentablemente, no hay ningún sitio al que pueda huir a ocultarse, por otro lado, el ave es bastante veloz, por lo que no tiene ningún problema en tomar al pequeño animal entre sus garras. Asimismo 'Coco' no puede hacer más que balancearse y chillar lo más fuerte que puede. Los esfuerzos del Yorkie dieron frutos, ya que, logró desequilibrar a su depredador, el cual chocó contra una caja de plástico que se encontraba en la escena, pero esto no fue suficiente para que el águila lo soltara.

Aunque no se alcanza a ver qué fue lo que ocurrió con el pequeño 'Coco' después, sí se puede apreciar que logró escapar del águila y llegó corriendo hasta su casa, donde se pudo ocultar; para este punto se corta el video. Tiempo después, el dueño del can fue entrevistado por el medio Global News y declaró que el perrito terminó lesionado de su vientre, por lo que tuvo que recibir una intervención quirúrgica tras el altercado.

Asimismo, el joven relató que, en un inicio, no tenían idea de lo que su amigo había tenido que sufrir y únicamente se enteraron del terrible acontecimiento hasta que regresaron de la clínica veterinaria y revisaron las cámaras de seguridad que se encuentran en el timbre. El sujeto menciona que para él fue algo aterrador, el ver cómo el águila se llevaba a 'Coco', también destacó que no lo volverían a dejar salir de casa, a menos que haya alguien supervisando.

"Fue realmente aterrador (...) No sabíamos que era tan malo hasta que volvimos y miramos la cámara del timbre de mi puerta."

Fuentes: Tribuna