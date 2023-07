Comparta este artículo

Pensilvania, Estados Unidos.- Durante la madrugada de este lunes 17 de julio, autoridades en Pensilvania recibieron el reporte en torno al descarrilamiento de un tren el cual se encargaba de transportar materiales peligrosos, suceso que causó un fuerte despliegue de cuerpos de emergencia ya que se adelantó, en total 40 vagones se vieron involucrados en este suceso y por tal motivo, miles de ciudadanos tuvieron que ser desalojados con el fin de evitar la exposición a dicho material que pusiera en jaque su integridad.

De acuerdo con la información oficial, el tren que descarriló pertenece a la empresa CSX Norfolk Southern. Al momento de los hechos, transitaba por le condado de Montgomery donde poco antes de las 05:00 horas, tiempo local, cientos de elementos de emergencia pidieron a los residentes salir de sus casas, especialmente a los habitantes del suburbio conocido como Whitemarsh donde la emergencia fue más grande. Cabe decir que se ignora qué tipo de material era transportado.

Medios de comunicación local informaron que por este evento, al redecir de 15 a 20 vagones quedaron descarrilados y por tal evento, no solo casas sino también lugares comerciales fueron desalojados de manera urgente. Pese a la emergencia, se reveló que no había ningún peligro hasta ahora pero todo esto conformaba parte del protocolo de seguridad que las autoridades deben implementar de manera obligatoria tras sucesos de este tipo. En Ohio basta decir, se puso en práctica aunque en dicho caso, sí hubo derramamiento de químicos que afectaron a la flora y fauna local.

Se han producido evacuaciones de precaución en los residentes y negocios más cercanos a la escena. No se cree que se necesiten más evacuaciones, pero evaluaremos a medida que sepamos más", dijeron las autoridades.

Las autoridades tanto del condado de Montgomery como de la empresa Montgomery se dirigieron al lugar de los hechos a modo de evaluar la emergencia. Para las 10:00 horas, tiempo del centro de México, se conformó que no hay reporte de personas lesionadas o algún problema mayor luego que en redes sociales s hicieran virales fotos y videos de los vagones que parece quedaron doblados tras descarrilar. A pesar de ello, se remarcó que varias vialidades permanecerán cerradas hasta nuevo aviso para así permitir el paso de los cuerpos de emergencia.

En ese sentido, la Policía local apuntó que la avenida Joshua Road será la que se mantenga cerrada, específicamente en el tramo entre Flourtown Road y Stenton Avenue. Por ahora, no se ha adelantado qué fue lo que causó el descarrilamiento del tren pero las autoridades dijeron, se llevaría a cabo una investigación a fondo con el fin de esclarecer ala población lo que había sucedido, al tiempo de también deslindar responsabilidades. Las autoridades podrían ofrece una conferencia de prensa una vez que la emergencia haya quedado bajo control.

Por ahora, solo se adelantó que miles fueron los evacuados pero no se sabe ña cantidad exacta de personas que tuvieron que abandonar sus domicilios de manera urgente. Asimismo, se desconoce si se habilitaron albergues temporales con el fin de socorrer a la población. Autoridades mexicanas no han remarcado si connacionales se vieron afectados por este evento que se dijo, ya quedó controlado aunque no se dieron detalles de si es seguro regresar a los inmuebles que siguen deshabitados.

