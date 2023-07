FUERTE VIDEO: Por celos, hombre mata al prometido de su ex; tras los hechos, se quita la vida

Comparta este artículo

Varsovia, Polonia.- Las redes sociales comúnmente tienen sucesos importantes que se vuelven virales, todos con tónicas diferentes pues mientras hay momentos agradables, también hay otros que suelen conmocionar a la opinión pública, como recientemente ha sucedido con un material audiovisual en donde se ve cómo un sujeto asesina al que se presume, es el prometido de su expareja y tras, ello atenta contra su integridad, sucesos que se han dicho, forman parte de un crimen pasional.

De acuerdo con la información preliminar, los hechos sucedieron en las inmediaciones de un hotel ubicado en una popular ciudad de Polonia. Testigos quienes se encontraban en un inmueble justo enfrente de la entrada principal del hotel, fueron los que comenzaron a grabar los hechos luego de que la mujer comenzar a gritar espera de poder ser auxiliada ya fuera por autoridades locales o incluso por ciudadanos, pues en ese momento se aprecia el cuerpo del que se presume era su prometido, yace tirado sobre la vía pública.

A pesar de los gritos, se observa como ninguna persona acude en apoyo de la mujer, al tiempo que esta trata de evitar que le siga haciendo daño a su pareja. El agresor, quien viste un suéter en color naranja, se mantiene con un arma de fuego en la mano y trata de averiguar si el sujeto se mantiene con signos vitales o no. La mujer en tanto, trata de controlarlo y hasta lo empuja en varias ocasiones con el fin de evitar que siga haciéndoles daño. A pesar de ello, el sujeto no cese y la ayuda sigue sin aparecer.

Mientras el tiempo avanza, se observa una mancha de posible sangre a la altura del hombre que yace tirado sobre el pavimento. La mujer se acuesta encima de él con el fin de averiguar si cuenta o no con signos vitales. En un momento se levanta y de nuevo s interpone entre el agredido y el agresor quien visiblemente nervioso, lanza un disparo a la altura de la mujer; no obstante, parece que en realidad agredió de nueva cuenta al hombre con el fin de rematarlo.

Captura de pantalla

Las personas que graban no reaccionan ni siquiera con asombro y tampoco no se escucha alguna otra reacción con el fin de proporcionar ayuda. Mientras el drama sigue, el sujeto con la pistola en la mano retrocede, se retira la gorra que llevaba puesta en la cabeza y coloca la pistola a la altura de su sien. Bastan unos segundos para que accione el arma y caiga tirado también en la vía pública. Ambos disparos fueron presenciados por la fémina quien se ocupa más por atender al que se insiste, era su nueva pareja sentimental y quien fue atacada por el ex.

Click para ver el video. Se advierte por contenido sensible y por ello, se recomienda discreción.

Este polémico video ha causado diversas reacciones de parte de internautas quienes no están seguros de si se trató de un evento real o ficticio pues como se dijo previamente, los que grabaron la cruda escena no reaccionan con asombro o con la intención de llamar a las autoridades. Del mismo modo, ni transeúntes o automovilistas que se encontraban cerca del hotel hacen algo por ayudar. Pese a ello, se espera que en adelante se aclaren los hechos que hasta ahora se mantienen en tendencia.

