VIDEO: 'Perrita' conmueve a las redes tras no dejar a su cachorro; lo alimentaba pese a estar muerto

Lima, Perú.- Los animales son seres que conmueven a miles de personas en todo el mundo, pues es su nobleza la que termina por ganarse el cariño de la ciudadanía, especialmente los animales que se encuentran viviendo en las calles. Aunque todavía existen muchos casos de maltrato animal, delito que se ha urgido erradicar, hay historias que acaban por causar conmoción entre la ciudadanía como es el caso de esta pequeña 'perrita' a la cual se le ha dado el nombre de 'Chispita', misma que causó asombro debido a que en ningún momento se aleja de su cachorro el cual desafortunadamente está muerto.

A través de la red social TikTok, se hizo viral un video en donde se muestra a este canino llevar a todas partes a un pequeño 'perrito' que de inicio se había pensado era débil; no obstante, con el tiempo internautas lamentaron que el cachorro ya no estaba con vida aunque pese a ello, la perrita se negaba a alejarse de su bebé. 'Chispita' era alimentada por varios comerciantes ubicados por la zona mediante la cual está deambulaba. Lo trascendente es que la perrita al no aceptar que su cachorro estaba sin vida compartía su alimento para que este también lo pudiera degustar.

De acuerdo con información oficial, este conmovedor suceso ocurrió en la zona conocida como Chimbote en Perú; una persona fue la que reportó que 'Chispita' era comúnmente vista lamiendo a su cachorro al cual dejaba recostado en la sombra justo a un lado de un local comercial. Se cree que esta manera de actuar de la caniche fue con el objetivo de intentar resucitarlo pero desafortunadamente el cachorro no reaccionó. A pesar de no haber obtenido respuesta la perrita no se alejó de su bebé ni un solo momento y con ello enterneció a los internautas.

Debido a que llamó la atención la manera en la que cuidaba del cadáver de su cachorro, también se hicieron virales imágenes donde se muestra a 'Chispita' durmiendo en el piso abrazando a su cachorro; la imagen muestra que ambos estaban descansando a un lado de un puñado de croquetas que los comerciantes aseguraron esta noble mascota le llevó a su bebé con la intención de que reaccionara pero desafortunadamente esto no ocurrió así. Medios locales reportaron que es una mujer había intentado esterilizar a la 'perrita' pero ésta se negó a ser capturada.

Captura de pantalla

Locatarios de un mercado local fueron los que después también se opusieron a que la perrita fuera esterilizada por activistas. Se sabe que los comerciantes también eran encargados de ofrecer alimento a esta canina que comúnmente deambulaba por las calles de la comunidad. Se ha especulado que al momento del alumbramiento de los cachorros, 'Chispita' no recibió ayuda y por ello, este ‘lomito’ no resistió quedando sin vida a un constado de su madre quien valiéndose del instinto maternal, demostró que una madre hace lo que sea con tal de procurar a sus bebés.

Tras la viralización de los hechos, se reportó que actualmente 'Chispita' fue socorrida por internautas quienes decidieron adoptarla no sin antes también llevarla a un veterinario donde se aseguraron que su estado de salud no corriera peligro tras haber atravesado por un parto difícil. Actualmente la misma red social TikTok es la que se ha encargado de difundir que esta 'lomita' goza de un hogar donde está rodeada de mucho amor y por ello no se ha mostrado depresiva tras la muerte de su cachorro.

Fuente: Tribuna