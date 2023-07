Fiesta en Baltimore termina en tragedia: Balacera deja 4 víctimas mortales y más de 20 heridos

Comparta este artículo

Maryland, Estados Unidos.- La madrugada de este domingo, elementos de diferentes órdenes del Gobierno de Estados Unidos (EU) desplegaron un operativo en la ciudad de Baltimore, en el estado e Maryland, luego de que se desatara una intensa balacera en una popular fiesta: este hecho violento dejó dos víctimas mortales y más de 20 lesionados. Testigos y presentes de la fiesta dieron aviso a las autoridades a través del Servicio de Emergencias, mientras se desataba la masacre.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades, el tiroteo ocurrió la madrugada de este domingo 02 de julio del 2023, alrededor de las 00:35 horas, tiempo local, en una fiesta por el Día de Brooklyn que se realizaba en la urbanización Gretna Court, en el sur de la ciudad de Baltimore, en Maryland, Estados Unidos (EU). Se detalló que un masculino, el cual permanece en calidad de desconocido, sacó un arma de fuego y comenzó a disparar en repetidas ocasiones contra los presentes.

Las siguientes imágenes son sensibles, favor de tener discreción.

Tiroteo en Baltimore deja dos muertos. Foto: Twitter

Testigos y vecinos que escucharon las detonaciones de arma de fuego dieron aviso a las autoridades a través del Servicio de Emergencias 911, a lo que se movilizaron agentes de la Policía local y de la Estatal; también se hicieron presentes paramédicos, quienes atendieron a cerca de 30 heridos. Luego confirmaron que el total de lesionados por proyectil de arma de fuego fueron 28; todos fueron trasladados a diferentes hospitales de la localidad.

Más tarde, medios estadounidenses señalaron que en total dos personas murieron: el primero fue un joven de 18 años; este pereció en el lugar de los hechos. Más tarde, otra de las víctimas que fue llevada a un nosocomio, un masculino de 20 de edad, pereció, confirmaron los autoridades. En tanto, los 28 heridos han recibido atención médica en hospitales locales, no obstante, tres de ellos se encuentran en situación crítica.

Las siguientes imágenes son sensibles, favor de tener discreción.

Haz clic aquí para ver el video.

De inmediato elementos de la Policía de Baltimore desplegaron un operativo para encontrar al presunto autor de esta masacre, no obstante, a la fecha de publicación de esta nota, aún no se tienen datos oficiales sobre este caso. De igual forma, tampoco hay datos sobre el móvil de la balacera. Oficiales locales señalaron que no pararán hasta encontrar al o los presuntos responsables de este siniestro.

Fuente: Tribuna