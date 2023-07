FUERTE VIDEO: 'Abuelita' que manejaba a 160 km/hr se impacta contra una casa; el auto salió volando

Comparta este artículo

Missouri, Estados Unidos.- Mediante las redes sociales, se ha compartido el momento exacto en que una mujer de 73 años de edad, pierde el control de su vehículo y no solo acaba por impactar contra un domicilio particular, sino que antes de los hechos, la abuelita iba a una velocidad tan importante que se aprecia cómo su unidad iba volando, por lo que al momento de la colisión el auto acaba perito en dos y ella, sin signos vitales a consecuencia de este severo accidente.

Al momento de revelarse el fuerte video, ha llamado la atención que la escena parece como de una película de ficción, especialmente porque la anciana se dijo, viajaba a 160 kilómetros por hora, de ahí que las imágenes compartidas por las cámaras de seguridad de una zona residencial de Missouri, en estados Unidos, llamaran la atención pues explican los motivos por los cuales es poco probable que la mujer saliera co algunas lesiones. Cabe decir que además de la muerte de la mujer, se reportaron persona heridas.

Por el fuerte impacto, vecinos del lugar llamaron a los cuerpos de emergencia quienes remarcaron que la mujer, cuya identidad no ha sido revelada, murió de manera instantánea. Según los expertos, cuando el vehículo fue captado por los aires, se estimaba una velocidad de 100 millas por hora. Pese a ello, se adelantó que se llevaría a cabo una investigación a detalle con el fin de conocer qué fue lo que llevó a la mujer a viajar a una velocidad tan alta cuando en este tipo de sitios se cuenta con un límite establecido.

La cámara de seguridad de un domicilio particular marca que este impactante evento sucedió el pasado 18 de julio cerca de las 14:30 horas, tipo local. Hasta ahora, se sabe que por le fuerte choque dos casas resultaron con daños mayores, mientras que la familia del inmueble con más daños fue notificada que la casa se consideraba pérdida en la mayor parte de su extensión. Derek Wenztel, como se identificó al dueño, informó que su novia acabó con lesiones menores por lo que no fue necesario ser trasladada a un hospital cercano. Él no se encontraba en el lugar al momento del choque.

El sujeto dijo en entrevista para el canal CNN que la mujer fue la que se puso en contacto con él de manera inmediata narrándole la situación, motivó por el cual se trasladó de manera rápida sin imaginar la gravedad de los hechos. Bajo esa tónica, el hombre narró que en la parte baja de la casa, que fue donde el auto impactó con más fuerza, había una menor de dos años de edad quien afortunadamente no resultó con lesiones, pues estaba acostada en su cama y esta la protegió del impacto.

En adelante, las autoridades serán las que permitan saber más detalles de los hechos, especialmente aquellos que permitan saber si la mujer, quien perdió vida por este evento, estaba consciente de manejar a una velocidad no permitida o si se trató de una falla en su auto que la llevó a perder la vida de manera trágica. La familia de la casa que resultó con más daño, espera poder tener autorización para sacar sus cosas pues tras los hechos, se quedaron sin un lugar para pode habitar.

