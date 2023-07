VIDEO: Por quedarse distraída chateando con el celular, sujeto le roba a una mujer a su bebé

Comparta este artículo

Sao Paulo, Brasil.- Las autoridades de todo el mundo con frecuencia suelen recordar a la ciudadanía en general la importancia de mantenerse alerta y evitar distraerse con dispositivos como el teléfono móvil; no obstante, una mujer en Brasil no recordó esta medida de seguridad y mientras paseaba por la vía pública en compañía de su pequeña bebé, se detiene delante de una cámara de seguridad para atender su celular sin prestar atención de las personas que a su alrededor se encuentran, por lo que no advierte que esta próxima a ser víctima de un delito.

Fue a través de la red social de videos cortos TikTok, donde es un clip se ha vuelto viral con el objetivo de recordar a la ciudadanía en general la importancia de nunca distraerse, ya sea cuando estamos transitando por la vía pública o conducimos un vehículo motorizado como es el caso de un auto particular o motocicleta. En este caso se trata de una joven madre quien pasea en compañía de su bebé pero en cuestión de segundos, ésta le es arrebatada sin que se percate de los hechos.

La mujer lleva a la bebé a bordo de una carriola; cabe destacar que la menor de edad en ningún momento se muestra asegurada por el uso de algún cinturón de seguridad. A pesar de qué se trata de una vialidad con iluminación, la mujer detiene la marcha y presta atención a su dispositivo móvil; con la mano derecha, comienza amanecer a la bebé hacia delante y hacia atrás sin percatarse que la niña también hace movimientos con la intención de salirse de este vehículo.

Justo delante de la niña, un sujeto se aproxima y comienza hacerle señas para que no haga algún ruido. La bebé quien parece no tenerle temor al hombre, no emite ningún tipo de lloriqueo y es ahí cuando el sujeto aprovecha para cargarla en brazos y escapar justo por el lado por el cual llegó. Para entonces la mujer sigue distraída con el celular e incluso se observa como mueve hacia delante y hacia atrás la carriola pensando que su hija sigue a bordo de la misma. Pasaron varios segundos hasta que se percató que el vehículo era más liviano debido a que la menor ya no se encontraba en el interior.

Visiblemente asustada, la mujer comienza a buscar a la bebé pero desafortunadamente ninguna persona se encuentra alrededor con el objetivo de ayudarla. La fémina retrocede en espera de poder encontrar a la bebé pero en ningún momento abandona la calle donde se cometió el supuesto crimen. Pasan varios segundos hasta que el hombre regresa con la niña en brazos y se lo entrega a la mamá quien reacciona dándole un golpe en el hombro en señal de desapruebo por habérsela llevado sin autorización.

Internautas aseguraron que se trata de una cuenta cuya finalidad es la de recrear situaciones que le pueden suceder a cualquier persona y por ello, es que el supuesto criminal termina por devolver a la menor de edad. Aunque se trata de una situación ficticia, se pidió a la ciudadanía tomar en cuenta que este tipo de situaciones pueden suceder en todo el mundo; en este caso, la decena fue grabada en Brasil, país donde hay un alto índice de inseguridad y donde desafortunadamente el robo de menores de edad va en auge.

