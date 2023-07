Lamentable: Mujer recibe propuesta de matrimonio y horas después muere trágicamente; así pasó

Comparta este artículo

Estambul, Turquía.- Para muchas mujeres llegar a la altar es una de las metas más esperadas a lo largo de su vida, por lo cual cuando sus parejas sentimentales les proponen matrimonio, el momento suele ser compartido en redes sociales e incluso, la propuesta se lleva a cabo en medio de varios preparativos costosos y sobre todo de ensueño. Sin embargo, para esta pareja no salió todo con base al plan pues la mujer luego de dar el 'sí, acepto', perdió la vida de manera trágica.

De acuerdo con lo expuesto por medios internacionales, la pareja de novios conformada por Yesim Demir y Nizamettin Gursu, viajaron a Turquía donde eligieron un paisaje de ensueño para inmortalizar lo que hasta ahora sería el comienzo de una nueva viaje juntos. El novio se arrodilló delante de la mujer y le pidió llegar con él al altar. Lo trascendente es que la petición se realizó en el acantilado en Canakkale, el cual a¡cuenta con un paisaje inigualable para lo que fue necesario subir 100 pies de altura.

Yesim Demir, de 39 años de edad, aceptó comprometerse y acto seguida la pareja se disponía a disfrutar de una serie de bebidas y comida en el lugar. El futuro esposo, narró a los medios que al momento de regresar a su automóvil por las viandas, escuchó un grito espeluznante que desafortunadamente correspondía al de su novia, la cual descubrió, había caído al vacío del acantilado ubicado la noroeste de Turquía. A pesar de los esfuerzos, la mujer perdió la vida.

Con el objetivo de narrar lo que había pasado, el hombre fue gestionado sobre el motivo por el cual le hizo la propuesta de matrimonio a su novia en un lugar tan peligroso, a lo que este contestó que ambos habían decidido que ahí se hiciera la proposición ya que el paisaje era uno de los más bellos del país y coincidían en que sería un momento muy romántico, el cual insistió lo haba sido hasta el fatal accidente que se sabe, esta bajo investigación.

Lo elegimos para tener un recuerdo romántico después de la propuesta. Bebimos un poco de alcohol. Todo sucedió a la vez. Perdió el equilibrio y se cayó", dijo el novio.

A modo de ofrecer detalles a la prensa, Nizamettin Gursu narró que la caída de su promedia fue de aproximadamente 104 pies de alto, aproximadamente mil 219 metros de altura. Incluso, el sujeto narró que su prometida estuvo con vida por algunos minutos pero al final no repitió a los intensos golpes. Se sabe que los cuerpos de emergencia tardaron 45 minutos en llegar hasta el punto donde la mujer estaba y tras ello, le aplicaron técnicas de resucitación que no funcionaron pues la mujer ya no contaba con signos vitales.

Este es un lugar donde todos vienen y miran la puesta de sol. Sin embargo, las carreteras son muy malas y no hay precaución al borde del acantilado. Se debe dibujar una cerca aquí, se deben tomar precauciones", dijeron las autoridades.

Tras conocer los hechos, amigos, familiares y hasta la ciudadanía en general acudieron al acantilado donde ella trágica muerte sucedió para dejar ofrendas a la mujer que aspiraba solo tener no solo una boda de ensueño, sino iniciar contesta nueva etapa con un momento que quedaría marcado para la pareja, desafortunadamente el hombre será quien recuerde todo con dolo pues perdió a la que dijo, era el amor de su vida.

