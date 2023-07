De no creer: Artista en Brasil pide a fans donaciones; quiere independizarse pero no le alcanza

Comparta este artículo

Sao Paulo, Brasil.- La meta de muchos es la de tener un lugar propio donde podamos ya sea tener una vida en pareja, familia o hasta en solitario, pues al no estar bajo el techo de nuestros padres, habríamos entrado de lleno a la 'vida adulta' y con ello, cabe la posibilidad de hacer nuestras propias reglas y claro, asumir las responsabilidades; sin embargo, para la integrante de un grupo de metal no es tan fácil como simplemente desearlo, ya que al notar que el mundo exterior e independiente sale muy caro, optó no por trabajar más duro, sino pedir que le hagan donaciones. Qué fácil.

La persona en cuestión es la bajista de la agrupación de metal Crypta, banda con sede en Brasil y la que en la actualidad se ha vuelto tendencia no por temas relacionadas con su carrera, sino porque Fernanda Lira, bajista de la misma, publicó este miércoles 26 de julio en sus redes sociales que, en su afán por buscar introducirse a la vida independiente, notó que desde comprar un refrigerador hasta un simple trapo es muy costoso, por lo que anunció que abría una página de donaciones para que sus fans le proporcionaran los recursos necesarios para hacerlo posible.

La famosa de 33 años de edad, aseguró en un extenso mensaje escrito en portugués e inglés que antes de pedir que los fans de su banda le pongan casa y hasta la amueblen, pensó mucho si era una buena idea abrir la plataforma de donaciones o no, por lo que al notar que sus recursos no eran suficientes, se armó de valor y no ha pedido prestado, sino regalado el dinero para que entre todos le pongamos un techo. Esta postura basta decir, le ha valido una serie de críticas de parte de fans y hasta de los que, por casualidad, se encontraron con su mensaje que se ha vuelto viral.

Estoy pasando por algunos cambios bruscos en mi vida y a finales de agosto me mudaré e iré a vivir por mi cuenta por primera vez en mi vida. No es algo que tuviera planeado, así que literalmente no tengo nada, ¡excepto algunos regalos que me han hecho mis amigos íntimos!", dice el mensaje.

La virtuosa de la música enfatiza que alquilar cualquier inmueble en Brasil es sumamente caro y claro, pensar en una casa que ya incluya los muebles le es mucho más difícil de costear. Por ello, pensó en que sería una mejor idea comprar todo y no tener que depender del arrendatario para gozar de electrodomésticos. Desafortunadamente esta opción también es "una locura" y dadas las circunstancias, requiere la ayuda de todos, sin importar la cantidad.

Cualquier dinero extra será bienvenido para ayudarme a pagar todo eso", dice el mensaje.

La información incluye la plataforma mediante la cual ella a su cuenta personal, recibirá los recursos que se pueden donar en cualquier divisa, por lo que no hay excusas para no ayudar a la bajista que además dejó claro, ella en el pasado ha hecho colectas para apoyar a los que menos tienen con cestas de comida o ropa y ahora es el turno de sumarnos todos para dar pie a que viva una vida independiente lejos del yugo familiar. Por supuesto, comentarios en contra no se hicieron esperar.

Debido a que la publicación está en plataformas como Twitter, Facebook e Instagram, internautas de estas redes sociales se han tornado en burlas, ya que afirman, no se trata de un apoyo para la grabación de un disco, estudios médicos o hasta alguna causa benéfica, sino que se trata de literalmente mantenerla. Otros insistieron que haber ido al cine a ver la película Barbie, le afectó a la artista quien, en un arrebato de madurez, no pensó que salirse de casa de sus padres fuera bastante caro, por lo que le sugirieron esperar un poco más y ahorra para hacer su sueño realidad.

