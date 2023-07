Comparta este artículo

Bruselas, Bélgica.- Familiares reportaron la desaparición de un hombre identificado como José Esquivel Franco, de 35 años de edad, quien fue visto por última vez la ciudad de Bruselas, Bélgica. Este es el tercer caso de un mexicano desaparecido en un país extranjero desde el 7 de julio de 2023 a la fecha, por lo cual se solicita el apoyo de las personas para dar con su paradero.

El pasado 25 de julio se levantó un reporte en la Embajada de México en Bélgica por el extravío del masculino originario del Estado de Michoacán. Familiares detallaron que lo último que supieron de él fue que vestía playera azul marino y usó la estación del Metro de Maelbeck, el pasado 12 de julio; desde ese momento perdieron todo contacto con él y desconocen su ubicación.

Por su parte, César Esquivel, hermano del desaparecido viajó a Bélgica, donde se puso en contacto con la representación diplomática de México en ese país. Aseguró que no ha recibido ningún apoyo de parte de dicha autoridad, ni se ha difundido la ficha de búsqueda en las redes de la embajada mexicana. En entrevista con Marco Appel, para el portal Underground, señaló este 26 de julio que José estuvo en manos de la Policía por un incidente catalogado como un "agravio".

Sin embargo, le dijeron que desde el 13 de julio fue trasladado a un hospital y más tarde dejado en libertad, aunque no hay ninguna señal de su familiar: "Lo primero que hice (llegando a Bruselas) fue ir a la policía. Me dijeron que él había estado ahí el día 13 y lo habían llevado al hospital. Y que ahí lo dejaron ir supuestamente a las 6:00 de la tarde (de ese mismo día)".

Asimismo, reveló que José sufre crisis nerviosas con largos episodios de taquicardia. En cuanto a la Embajada, César señaló que una funcionaria le ofreció el apoyo institucional en la búsqueda de su hermano y se comprometió a difundir su fotografía y señas particulares en redes sociales de la representación diplomática, no obstante, esto no ha ocurrido a día de hoy.

Por último, expresó: (También) me dijo que ella se iba a estar comunicando (conmigo). Hoy hablé y me dijo que me iban a marcar más tarde. Pero no me marcaron". De acuerdo con la ficha de búsqueda que circula por Internet, José Esquivel tiene un tatuaje en el brazo derecho, es de piel morena, complexión robusta y mide aproximadamente 1.80 metros.

Fuente: Tribuna y FGJEM