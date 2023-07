VIDEO: ¿Ya estamos listos? La NASA confirma que difundirá un reporte sobre extraterrestres

Comparta este artículo

Buenos Aires, Argentina.- El pasado 26 de julio del presente año, dos exmilitares de origen estadounidense informaron ante miembros del Capitolio que el Gobierno del país actualmente gobernado por Joe Biden contaba con estudios completos en torno a la presencia de vida extraterrestre, información que hasta el momento era considerada como clasificada, especialmente porque se hizo mención de tener naves y restos biológicos no humanos. Tras ello, ahora la NASA adelantó que se compartirá aun reporte en torno al tema de vida extraterrestre.

Durante su vista a la Casa Rosada en Argentina, el director de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés), Bill Nelson, se comprometió a que, tras las declaraciones de David Grusch ante el Capitolio, un grupo de estudiosos ya estaba preparando un reporte en torno a la presencia de Objetos Voladores no identificados (OVNIS) y por supuesto, extraterrestres, todo con el fin de reforzar este tema que aparecer, conforma que hay vida en otros planetas.

Bajo esa tónica, el director de la NASA, incluso fue enfático en que el reporte que ha causado mucha expectativa a nivel internacional no demoraría mucho en ser difundidor ya que será en agosto cuando se tenga listo todo para poder abordar más a fondo las sospechas de vida extraterrestre. En ese sentido, basta recordar que Grusch mencionó que tanto los restos biológicos no humanos como la nave que tampoco es de este planeta, se tiene bajo su poder desde hace décadas.

Dado que hay tantas sospechas sobre los extraterrestres, designé un comité integrado por científicos muy distinguidos que actualmente se encuentra deliberando y va a dar a conocer su informe de manera pública el mes que viene", dijo Nelson.

El director de la NASA, acompañado del ministro de Ciencia y Tecnología, Daniel Filmus, informó además que se ha planteado la posibilidad de usar sensores que ellos tienen a su cargo para también tratar de explicar el fenómeno extraterrestre para con ello, tener respuestas más acertadas sobre si en verdad han estado tratando de contactar a la humanidad. Aun no se sabe la fecha exacta pero lo trascendente es que no falta mucho para el mes de agosto.

Las declaraciones del exmilitar David Grusch han causado revuelo a nivel internacional pues aseguró ante los miembros del Capitolio de Estados Unidos que en 2019 fue cuando le informaron sobre este programa de recuperación de partes de accidentes aéreos, mismos que enfatizó no son de este mundo y con ello, de manera inmediata, se concluyó que se trataba de vida en otros planetas. Bajo esa tónica, los restos biológicos no humanos se sabe, pertenecen al programa de recuperación de FANIs, término que se le da a los Fenómenos Aéreos No Identificados, donde se habla más acertadamente de Aliens.

La reunión del director de la NASA sucedió el pasado jueves 27 de julio tras un encuentro con el presidente de Argentina, Alberto Fernández cuyo objetivo era el de reformar acuerdos de colaboración en materia espacial, lo que llevó a que el funcionario estadounidense retomara el tema de vida extraterrestre y con ello, causara mas revuelo a nivel internacional. Ahora, queda esperar la reporte para saber más sobre estos "hombrecillos verdes" que tanto atraen la atención del mundo.

