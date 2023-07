Comparta este artículo

París, Francia.- La intensa ola de protestas en Francia parece no tener fin, movilizaciones que iniciaron luego de la muerte de un joven de 17 años a manos de la Policía, elemento que tras haberlo detenido por no tener edad y documentos para conducir, le disparó en el pecho de manera arbitraria. Actualmente, se reporta un saldo de 719 personas más detenidas durante las últimas movilizaciones, al tiempo que la casa de un alcalde sufrió daños pues los contingentes incendiaron un auto que dejaron en las inmediaciones del inmueble, donde el saldo fue de una persona con lesiones.

Foto: captura de pantalla

De acuerdo con la información oficial, se trata de la quinta noche de protestas para exigir justicia por la muerte de Nahel, evento que se ha calificado como un crimen racista. Se sabe que desde que los disturbios comenzaron, el saldo es de más de tres mil detenidos, situación por la cual el ministro de Interior, Gérald Darmanin, dijo a través de las redes sociales qy se trató de una jornada "más tranquila" por el número de personas aprehendidas, postura que fue motivo de polémica pues a la fecha se sigue criticando el uso de la fuerza para tener las manifestaciones.

Te podría interesar Francia (VIDEOS) Violencia en Francia: Gobierno pone toque de queda mientras Emanuel Macron sale a bailar

Noche más tranquila gracias a la decidida actuación de la policía que ha realizado 427 detenciones desde el comienzo de la tarde", escribió.

Foto: captura de pantalla

A modo de evitar que los disturbios continúen, las autoridades han enfatizado que se mantendrá el despliegue de 45 mil elementos en todo el país con el din de "garantizar el retorno del orden público a largo plazo"; sin embargo, se sabe que en total 74 edificios han sido vandalizados y hasta ahora existe el reporte de 871 incendios en la vía pública, lo que incluye desde locales comerciales hasta vehículos que quedan envueltos en llamas y que por donde, han causado afectaciones a la población, como recientemente sucedió en la casa de un alcalde donde el saldo fue de una persona herida.

Bajo esa tónica, se reveló que el inmueble dañado fue el del funcionario Vincent Jeanbrun quien al momento de los hechos, se encontraba en el interior de el casa en compañía de su esposa sus hijos de cinco y siete años de edad. Los familiares del alcalde se supo, resultaron con lesiones en el intento de escapar del inmueble donde fue lanzado un auto envuelto en llamas aunque hasta ahora se desconoce qué tan grave fue la situación pues el funcionario únicamente se enfocó en condenar los hechos.

Anoche se alcanzó un hito en el horror y la ignominia. Mi casa fue atacada y mi familia fue víctima de un intento de asesinato. Mi determinación de proteger y servir a la República es mayor que nunca. No voy a dar marcha atrás".

Vehículo calcinado en la casa del alcalde Vincent Jeanbrun

Familia del occiso se pronuncia

Tras una jornada intensa de manifestaciones, la familia del joven Nahel reveló a la BBC, cadena de medios más importante en Reino Unido, que este deceso no tuvo nunca la intención de causar tantos disturbios; incluso, se hizo énfasis en que no es un llamado al odio remarcando que con estos actos no se honra la memoria del adolescente y por ello, pidieron a la población mostrar calma; sin embargo, no ha habido una respuesta de parte de los grupos que a la fecha siguen saliendo a las calles a exigir justicia.

No pedimos romper [cosas] ni robar. Nada de esto es por Nahel".

La familia del joven ha convocado en tanto, a llevar a cabo una "marcha blanca en la calle. Caminar en memoria de Nahel. Caminar, incluso estar enojado en la calle, manifestarse, pero sin exabruptos", al tiempo que se pidió que las autoridades cambien las leyes para impedir que los policías que se encuentran velando por el orden del país, ya no puedan disparar sus armas durante los controles de tráfico, evento donde el adolescente perdió la vida tras recibir un impacto en el tórax mientras escapaba nervioso por el hecho de acudir a la cárcel.

A modo de remate, ha trasciendo que durante los disturbios un bombero de apenas 24 años de edad perdió la vida mientras se enfocaba en apagar las llamas de los automóviles que fueron robados e incendiados por los manifestantes. Se sabe que el traga fuegos se encontraba en un estacionamiento de la ciudad de Saint Denis cuando en el cumplimiento de su deber, falleció, siendo este el primer deceso reportado luego de cinco días de salud a las calles a pedir justicia por la muerte del adolescente de 17 años.

Hay una investigación en curso", han dicho las autoridades sobre los disturbios.

Foto: captura de pantalla

Fuente: Tribuna