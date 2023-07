Comparta este artículo

Buenos Aires, Argentina.- La gastronomía mexicana es una de las más populares a nivel internacional, pues es la gran variedad de platillos acompañada de un gran sabor lo que nos da identidad y claro, muchas veces se vuelve el principal atractivo para que la comunidad internacional busque visitar y hasta recrear este basto menú; no obstante, un par de creadoras de contenido en redes sociales han atraído la atención del público pues reaccionan con asombro a la preparación de los típicos desayunos, algo que insisten, es mucho para una sola persona y más cuando se trata solo de una comida del día.

La red social TikTok ha permito conocer cómo es que un par de jóvenes de origen argentino reaccionan a la manera en la que se preparan unos huevos rancheros, platillo que se encuentra en el canal de videos 'La Capital' del cocinero Oscar. Ahí paso a paso enseñan desde a prepara la salsa que lleva este platillo y claro, la manera de cocinar y presentar estos huevos rancheros que las mujeres insisten "tienen una pinta bárbara" pero es mucho solo para un comensal, al tiempo claro, que no se creen que se trate de la primera comida del día y menos si es para un día cualquiera de la semana.

Eso no es un desayuno normal, ¿todos los días desayunan esto? o lo hacen tipo los domingos, es demasiado", se les escucha decir.

Poco a poco las mujeres siguen reaccionando con asombro a lo que el cocinero indica deben llevar estos huevos rancheros, por lo que de entrada no les queda claro qué es el chorizo mexicano y hasta llegan a exclamar que quizá se trate de un corte de carne. Poco a poco el desayuno comienza a estar listo y al final ambas insisten en que pese a que parece más difícil de lo que se cree, sí se atreverían a probarlo pero para una cena, pues para el desayuno es demasiado más consternado que los frijoles refritos que al inicio aparecen parecen más que un puré.

¿Es jod… esto? Es demasiado, no puede ser", dicen las féminas.

Internautas las tunden

El video luego que se hizo viral, fue motivo para que la comunidad mexicana saliera en defensa de los huevos rancheros que el cocinero prepara y a los que las mujeres reaccionan. La mayoría de los internautas reconocieron que, si bien las mujeres solo estaban asombradas por este platillo, lo cierto es que algunos de los comentarios fueron algo desatinados, pues hacen parecer que en realidad los mexicanos no comemos de una manera apetecible. Otros en tanto, les sugirieron investigar un poquito antes de reaccionar pues es bien sabido que los fines de semana es de barbacoa y claro, es un platillo más sustancioso.

Cuando se enteren de que en realidad algunos desayunamos tostitos con coca", "Así desayunamos, solo la salsa ya está hecha siempre … frijoles, huevito y tortillas" o, "¿Los mexicanos somos raros? Pues que comen en argentina", fueron algunos de los comentarios que se leyeron en redes.

Cabe destacar que esta no es la primera vez que las mujeres reaccionan a los desayunos mexicanos. La misma cuenta de TikTok que las hizo virales mostró sus reacciones a los chilaquiles, un platillo que es más común para arrancar el día y por el que las féminas mencionaron se ve súper apetecible; sin embargo, insisten en que no es para el primer alimento del día sino para la cena pues es mucha comida ya que no conforme con todo lo que llevan, encima se les ponen más insumos como crema o más queso.

No puede ser, después de esto hay que ir a caminar… ¿los mexicanos hacen una comida al día entonces?".

Esta no es la primera vez que los creadores de contenido argentinos se vuelven tendencia en México por la manera en la que reacciona a cuestiones nacionales. En este caso se trató de la comida pero hace algunos meses, una mujer fue calco de críticas pues durante el sismo que sacudió Turquía y por el cual rescatistas mexicanos acudieron a colaborar, se reportó la muerte de 'Proteo', un elemento canino de la Secretaria de la Defensa Nacional (Sedena) quien murió en el país europeo y el cual viajó para hallar a personas atrapadas entre los escombros. La joven argentina se mostró con desdén por la manera en la que los mexicanos sufrimos a muerte de este binomio, suceso que tildó como exagerado.

