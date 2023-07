Comparta este artículo

Seúl, Corea del Sur.- Hace aproximadamente 20 años, se transmitían caricaturas, series, libros o películas futuristas en las que se apreciaba que los robots se encontraba en el día a día de las personas, ya fuera como sirvientes, en los Supersónico o como dictadores capaces de destruir el mundo, como en Terminator; sin embargo, ese futuro parecía estar demasiado lejos de la humanidad... hasta ahora.

Para nadie es un secreto que, en los últimos años, los robots han ido ganando terreno en la vida cotidiana de las personas, un ejemplo de ello son las propias Inteligencias Artificiales, las cuales parecen haber llegado para quedarse en lo artístico y psicosocial. Un ejemplo de que la tecnología se ha ido apoderando poco a poco de cosas que, anteriormente, parecían ser esencialmente humanas, es lo que ocurrió recientemente en Corea del Sur.

Resulta ser que el pasado viernes, 30 de junio, alrededor de 950 asistentes pudieron disfrutar de un concierto de orquesta, dirigido por un robot, conocido como Ever 6, en el Teatro Nacional de Corea. El dispositivo humanoide de 1,80 metros pudo dar una presentación fenomenal, lo que dejó impresionado a buena parte del público, tal es el caso de Kim Ji-min, una estudiante de 19 años, especializada en la música, quien declaró: "Vine preocupada por si el robot podría hacerlo, pero descubrí que estaba en gran armonía con los músicos... Se sentía como un mundo completamente nuevo para mí".

Si bien, en otros países ya se han dado este tipo de demostraciones, tal y como ocurrió en Italia, en el año 2017, la realidad es que Corea del Sur no había tenido la oportunidad de disfrutar de algo tan complejo como lo anteriormente descrito, es por ello que una empresa nativa tuvo que poner manos a la obra para crear su propio director musical, esta compañía es conocida como Korea Institute of Industrial Technology.

De acuerdo con algunos informes, Ever 6 fue diseñado para programar y replicar varios movimientos de humanos, a través de la tecnología de la captura de la moción. Si bien, cualquiera podría pensar que el robot es capaz de escuchar y de improvisar en tiempo real, la realidad es que esto no es así, aunque esto no significa que sus creadores no estén trabajando para mejorar las acciones del dispositivo.

Cabe señalar que la introducción de robots e Inteligencias Artificiales a varias actividades humanas ha abierto un debate entre las personas, ya que, hay quienes no dejan de maravillarse con lo que estos dispositivos pueden lograr a hacer, mientras que algunos más temen que la llegada de este tipo de artefactos impacte en el mercado laboral, por lo que la gente ya no podría conseguir trabajo tan fácil.

