Terror en el antro: 8 personas son hospitalizadas tras ataque químico en un centro nocturno

Doncaster, Reino Unido.- El pasado sábado, 30 de julio, alrededor de 8 personas tuvieron que ser trasladadas a un hospital por haber inhalado una sustancia química en un bar de Reino Unido. Según información brindada por algunos testigos, cerca de seis decenas de consumidores fueron alcanzados por el vapor, el cual los habría dejado sin respirar durante varios minutos, experiencia que fue descrita como aterradora.

Los hechos se registraron en la localidad de Doncaster, en Silver Street, en un bar conocido como Pop Works, cuando alrededor de las 5:00 horas, una docena de personas comenzaron a toser y a estornudar, mientras algunos más afirmaron que no se sentían bien. De acuerdo con información del medio The Mirror, hubo quienes aseguraron que fueron rociados con una especie de 'gas venenoso', aunque esto aún no ha sido confirmado por las autoridades.

El mencionado medio pudo entrevistar a una de las testigos, quien mencionó que la noche iba con normalidad, pero de pronto notó que la gente a su alrededor se estaba ahogando; fue entonces que el guardia de seguridad comenzó a gritarle a todo el mundo que saliera. La fémina aseguró que en el sitio había cerca de 60 personas luchando por respirar, lo que le pareció un tanto "espeluznante".

Derivado de los hechos, la policía de South Yorkshire comenzó una investigación para determinar qué fue lo que ocurrió, esto se sabe según información del portavoz de la mencionada organización. Según las primeras indagatorias, en efecto, los presentes ahbían inhalado una sustancia química, de la que no dieron demasiados detalles, pero ésta se habría esparcido por todo el lugar, lo que provocó que la gente comenzara a asfixiarse.

A causa de este incidente, alrededor de 8 personas tuvieron que ser hospitalizadas, puesto ellas no lograron estabilizarse ni siquiera cuando salieron del sitio. Este grupo logró recibir ayuda y actualmente se encuentran mucho más saludables, ya que, según información de las autoridades, nadie tuvo efectos duraderos a causa del extraño vapor, el cual aún no ha podido ser identificado por completo.

