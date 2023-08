Olga es hallada sin vida tras pasar 3 días atrapada en un ascensor; nadie la escuchó gritar

Comparta este artículo

Taskent, Uzbekistán.- En días recientes, una mujer, de 32 años, identificada como Olga Leontyeva, se encontraba laborando como cartera cuando, en una de sus jornadas, terminó atrapada en el interior de un elevador, del cual no pudo salir con vida. Lamentablemente, la fémina fue localizada 1 día después de su fallecimiento, dejando atrás a una pequeña niña, quien era cuidada por su familia.

Los hechos ocurrieron en un edificio ubicado en la ciudad de Taskent, en Uzbekistán, cuando la mujer ingresó al elevador desde la planta baja y subió hasta el piso 9; sin embargo, una vez en el lugar, el ascensor no abrió sus puertas, por lo que la cartera se quedó encerrada, este hecho se registró el día 24 de julio. Según una fuente que habita en el edificio, nadie fue capaz de escuchar los "gritos de ayuda" de la mujer.

Para el día 26 de julio, la familia de Olga alertó a las autoridades sobre la desaparición de la cartera, quien causó alertas puesto no volvió a recoger a su hija. La policía inició la búsqueda y el cuerpo Leontyeva fue localizado 1 día después de que se diera la denuncia. De acuerdo con información del medio británico The Mirror, hasta el momento se desconoce qué fue lo que ocurrió y por qué la mujer no pudo bajar del ascensor.

Fotografía de Olga Leontyeva

Es debido a esto que la policía continúa realizando las investigaciones pertinentes, pero ya cuentan con algunas teorías, la primera de ellas es que el sistema de alarma del elevador se encontraba fuera de servicio, por lo que las personas de mantenimiento no se enteraron de que Olga se encontraba en el interior del ascensor, sin poder bajar. Por otro lado, se sabe que el artefacto funcionaba de manera correcta.

El equipo de mantenimiento del edificio departamental declaró que el elevador no había registrado ninguna falla previa, mientras que el vocero de la empresa de Redes Eléctricas Regionales reveló que el día en el que Olga entró al elevador no se registró ningún corte de energía, por lo que, en teoría, no debió haber ninguna falla para cuando la cartera ingresó al ascensor. Por su parte, Fakhriddin Nuraliyev contradijo a los miembros de mantenimiento y a compañía anteriormente mencionada, declarando:

"La causa del incidente fue el mal funcionamiento del ascensor. Esto también fue confirmado por los residentes de la casa."

Cabe señalar que esto ocurrió exactamente dos semanas después de que, en México, una pequeña de 6 años perdiera la vida, cuando quedó prensada en un elevador en las instalaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social de Cancún, Quintana Roo. Luego de algunas investigaciones, se supo que el elevador registraba fallas desde el año 2019, esto según información del medio argentino, Infobae.

Fuentes: Tribuna