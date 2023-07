Comparta este artículo

Caquetá, Colombia.- Colombia se encuentra viviendo un drama desde hace casi dos meses, luego de que una avioneta se estrellara en las inmediaciones del Amazonas, en la cual viajaban una mujer, un piloto y cuatro menores: Lesly Jacombaire Mucuty, de 13 años; Soleiny Jacombaire Mucuty, de 9; Tien Noriel Ranoque Mucuty, de 5; y Cristin Neriman Ranoque Mucuty, de 1. La búsqueda de los infantes logró paralizar al país entero, puesto se temía lo peor dado a que se encontraban en uno de los lugares más hostiles de la Tierra.

Si bien, tras 40 días de búsqueda, las autoridades anunciaron el feliz hallazgo con vida de todos los menores, la realidad es que no todos pudieron regresar a casa, puesto el pastor belga, 'Wilson', que se encontraba en el equipo de rescate se extravió poco antes de que los infantes fueran localizados. Inicialmente, se creyó que el can los había hallado primero y se encontraría con ellos, lamentablemente esto no fue así.

Derivado de esto, la población colombiana le exigió a las autoridades que, así como no se escatimaron en esfuerzos para encontrar a los niños, tampoco se hiciera con el can, quien habría sido una víctima colateral de esta trágica situación, por ello el Gobierno de Colombia se comprometió a encontrar al can, sin embargo, quien se ha mostrado aún más interesado es el soldado Cristian David Lara Cuarán, el guía del can, de quien no se había separado desde hace 6 años.

Aunque, con el pasar de los días, las esperanzas de que 'Wilson' sea localizado sano y salvo se han ido mermando, recién el pasado lunes, 3 de julio, se viralizó un video en Twitter, en donde una mujer asegura haber encontrado a un pastor belga en las inmediaciones de la selva de Caquetá. En el clip se aprecia que el perro está desorientado y buscando lo que se cree, podría ser algo para comer.

En el video se aprecia que la mujer intenta llamar la atención del perro, sin éxito, asimismo, ella declaró que temía acercarse a él, porque pensó que éste podría hacerle daño, así que, únicamente se limitó a grabarlo con su teléfono celular. Este hecho fue ampliamente criticado por la gente, ya que consideran que la testigo pudo haber hecho algo más como para captar la atención del can.

Por otro lado, la gente ha pedido a las autoridades y a Cristian David Lara Cuarán que miren el video para confirmar o desmentir la presencia de 'Wilson' en la zona, también pidieron que un equipo de búsqueda se dirija al lugar para encontrar al binomio. Hasta el momento se desconoce si aquel canino es, en realidad, el cuadrúpedo extraviado, por lo que habrá que esperar a ver qué dicen las autoridades.

Fuentes: Tribuna