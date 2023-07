(VIDEO) Alerta en Rusia: Tildan el ataque con drones en el Aeropuerto de Vnukovo de terrorismo

Comparta este artículo

Moscú, Rusia.- El conflicto bélico entre Rusia y Ucrania no da marcha atrás, especialmente cuando hace unos días la tensión creció al haber un conflicto interno con los integrantes del denominado Grupo Wagner que anunciaron atacarán la capital tras denunciar un ataque a sus bases militares ubicadas en Ucrania. Este martes 4 de julio, se denunció un ataque con drones muy cerca del Aeropuerto Internacional de Vnukovo, muy cerca de Moscú, presuntamente de origen ucraniano, lo que llevó a elevar la tensión pues se dijo, se trató de un acto terrorista.

De acuerdo con la información oficial, este día las fuerzas armadas en Rusia consiguieron neutralizar un total de cinco drones que sobrevolaban la región antes mencionada, acción que se dio en el marco en que Ucrania también había respondido a una contraofensiva co el fin de recuperar los territorios conquistados por Rusia a inicios de febrero del 2022, es decir, momentos antes de que estallara el conflicto entre ambas naciones y por lo que también se registró una fuerte tensión con los países de occidente.

Con la difusión de un comunicado de prensa, el Ministerio de Defensa de Rusia se encargó de dar detalles sobre este ataque que hasta ahora, parece no haber causado daños tras la intervención de las fuerzas armadas que se encargaron de neutralizar las naves no tripuladas. Hace varias semanas, Rusia también acusó a Ucrania de haber encabezado un ataque con drones pero aquella vez se dijo, fue con la intensión de supuestamente atacar de manera directa al presidente Vladimir Putin y a otros funcionarios del Gobierno pues el ataque fue donde se sabe, hay varias casas de verano de los funcionarios.

Esta mañana se impidió un intento del régimen de Kiev de cometer un acto terrorista con cinco drones dirigidos a sitios en la región de Moscú y las afueras de la capital", dicta la misiva.

A modo de dar más detalles sobre estos hechos, Moscú informó que un total de cuatro drones se destruyeron por completo cuando fueron interceptados cerca de la capital, mientras que el quinto se ubicó por medio de herramientas de guerra electrónicas antes de acercarse a la capital. Se remarcó que no hubo daños materiales ni víctimas pero esto no fue impedimento para calificar los hechos de terrorismo elevando la tensión entre ambas naciones. Hasta ahora, Occidente no se ha pronunciado o incluso las autoridades en Ucrania para aclarar si en verdad los drones les pertenecían o no,

Cabe insistir en que las actividades en el Aeropuerto de Vnukovo se cancelaron hasta nuevo aviso e incluso, la agencia de noticias RIA Novosti informó que se desplegaron servicios de primeros auxilios solo como una manera de atender le protocolo. Por este hecho, tanto Rusia como el aeropuerto se volvieron tendencia pues se dijo, muchos vuelos fueron desviados a otras ciudades por varias horas pues fue hasta las 05:00 horas, tiempo loca, que las actividades volvieron a la normalidad.

"Un intento del régimen de Kiev de atacar una zona donde están situados sitios de infraestructura civil, incluido un aeropuerto que recibe vuelos internacionales, es un nuevo acto terrorista. Dado que el presidente ucraniano Volodimir Zelenski comete estos actos terroristas utilizando armas suministradas por Occidente o compradas con financiación occidental, se trata de terrorismo internacional", destacó en un comunicad de prensa María Zajárova, diplomática rusa.

El pasado mes de mayo, drones ucranianos también atacaron Moacú y posterior a ellos, más atacaron otros edificios donde solo se reportó daño material mas no víctimas mortales. Horas antes de los ataques con drones, Yevgeni Prigozhin, líder del Grupo Wagner, apareció en un video público desde que este grupo de mercenarios amenazó con invadir la capital. En dicho mensaje, grabado este Bielorrusia donde se sabe está en calidad de refugiado, aseguró que en adelante habrá nuevas victorias y por ello, pidió apoyo.

Hoy más que nunca es necesario su apoyo. Gracias por ello. Quiero que entiendan que nuestra marcha por la justicia buscaba acabar con los traidores y movilizar a la sociedad, y creo que lo hemos logrado en gran medida".

Fuente: Tribuna