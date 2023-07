Comparta este artículo

Wisconsin, Estados Unidos.- A muchos nos gusta disfrutar de la adrenalina y las emociones fuertes, por ello es que los partes de diversiones son lugares muy populares más si se trata de lugares temáticos; sin embargo, para los ciudadanos de Wisconsin lo que pareciera haber sido un evento de recreación acabó siendo de los más alarmantes pues una montaña rusa de detuvo de manera abrupta dejando a los pasajeros suspendidos de cabeza por más de una hora. Autoridades locales detallaron que este fue el motivo de los hechos.

Primeros reportes señalaron que este acontecimiento que ya le dio la vuelta al mundo sucedió durante el Forest County Festival, el cual se llevó a cabo el pasado fin de semana en la ciudad. Docenas de asistentes disfrutaban de las atracciones mecánicas del evento y por ello, la montaña rusa se encontraba al tope de su capacidad. Sin embargo, mientras llevaba a cabo un giro de 180 grados, el vehículo se detuvo de manera abrupta dejando a los ciudadanos suspendidos de cabeza y con ello, comenzaron los momentos de pánico, pues se temía que en caso de no atender la emergencia a la brevedad, hubiera personas lesionadas.

Testigos y hasta personal del festival, se dieron a la tarea de llamar a socorristas para dar atención a los afectados; no obstante quedó en evidencia que el lugar no contaba con las herramientas y el personal adecuado para atender situaciones de este tipo por lo que demoró más salvar a los pasajeros. Fue necesario esperar al arribo del Departamento de Bomberos quienes poco a poco comenzaron a bajar a los usuarios que para entonces, se mostraban desesperados por llegar a tierra firme.

Montaña rusa en el Forest County Festival deja suspendidos a los pasajeros por más de 4 horas.

Se sabe que mientras los bomberos auxiliaban a los pasajeros, personal del festival estaba buscando dónde se encontraba la falla que llevó a que la montaña rusa se detuviera en pleno giro. Los bomberos tuvieron que escalar en la curva de esta montaña para asegurarse que al momento de bajar a los pasajeros, todo se llevara a cabo de manera ordenada y segura. Testigos grabaron los hechos y exigieron a las autoridades garantizar la seguridad en eventos de esta índole.

Se supo que pasaron más de cuatro horas para que los pasajeros pudieran quedar a salvo. Hasta ahora, se sabe que una falla causó que se trataba el sistema en posición vertical y por ello el vehículo ya no pudo correr de manera adecuada. Del mismo modo, se reveló que ninguna de las personas resultó heridas aun con todo el tiempo que debieron esperar a ser rescatados, labores que fueron posibles gracias a que se emplearon grúas que llegaron hasta donde cada uno de los usuarios esperó de manera paciente.

Esta no es la primera vez que eventos de este tipo se dan en el país gobernado por Joe Biden. En un parque de atracciones en Carolina del Norte la montaña rusa conocida como Fury 365 presentó una grieta en uno de los soportes que llegó a que se cesaran las actividades. Al igual que en este caso, no hubo reporte de personas heridas. En México, el parque de atracciones Six Flags también mostró un evento de este tipo donde tampoco hubo lesionaos pero sí fue motivo para exigir que en recintos de este tipo se lleven a cabo labores de mantenimiento adecuado para evitar accidentes mortales.

Fuente: Tribuna