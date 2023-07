Momento de terror: Mexicana sufre ataque de un tiburón cuando disfrutaba de las Islas Galápagos

Comparta este artículo

Quito, Ecuador.- A muchos nos emociona salir de vacaciones, en especial cuando se tarta de un destino en el extranjero y donde hay actividades acuáticas como surf, paseos en yate o simplemente disfrutar del Sol. Sin embargo, para ua mujer de nacionalidad mexicana su estadía delas Islas Galápagos no fue la más agradable pues se reveló que fue atacada por un tiburón mientras estaba practicando buceo. Milagrosamente, la mujer sobrevivió y actualmente está recibiendo atención médica.

De acuerdo con la información oficial, la fémina identificada como Delia Yriarte se encintaba en la isla de Baltra, en el centro del centro del archipiélago ecuatoriano para realizar la actividad antes mencionada; sin embargo, se reveló que pronto pidió ayuda pues dijo, había sido atacada por un tiburón. Cabe destacar que mientras era atendida, ésta revelo que además de identificarse como mexicana también posee la nacionalidad estadounidense, por lo que medios del país gobernado por Joe Biden fueron los que se encargaron de revelar lo sucedido.

En ese sentido, la agencia de noticias The Associated Press detalló que se trata de una mujer de 40 años de edad quien fue reportada como estable por parte de médicos ecuatorianos. El ataque se supo, ocurrió en la pierna derecha y por ello se tomó la designó de intervenirla quirúrgicamente al grado de manifestar que ya estaba fuera de peligro. La agencia fue enfática en que luego del ataque, ésta nunca perdió el conocimiento com se había especulado y actualmente se encuentra recuperándose en un hospital de Guayaquil a donde fue llevada para continuar con el tratamiento adecuado.

Mediante las redes sociales se difundió una imagen donde se muestra el momento exacto en que la fémina es llevada de urgencia a un hospital, al tiempo que es socorrida por elementos de la Marina y residentes del lugar. Antes de llegar al nocosmio, se supo que la mujer fue vendada de manera improvisada pero esto ayudó a que no perdiera sangre y resultara con afectaciones más graves. De acuerdo con las autoridades, el ataque sucedió en las inmediaciones del islote conocido como Mosquera donde más turistas practicaban buceo.

El fin de esta actividad se dijo, era para que los bajistas pudieran observar las especies marinas pero hasta ahora se desconoce si en el caso de Delia se alejó del grupo y con ello, causó que el tiburón se sintiera amenazado. Cabe decir que además se desconoce si antes de este evento se recibiera el reporte en torno a la presencia de tiburones pues es sabido que con frecuencia se suele advertir ya que es común que miles de turistas se adentren en el mar para poder ver desde ballenas y otras especies que ahí residen.

Las islas Galápagos son famosas por la cantidad de fauna marina que poseen, al tiempo que es atractiva por el hecho de estar conformada por 13 islas que la han vuelto patrimonio natural de la humanidad de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco). Tras el accidente, se desconoce si las actividades quedaron canceladas hasta nuevo aviso o si bien, todo continuo con normalidad a pesar de los lamentables hechos.

