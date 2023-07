FUERTE VIDEO: Captan momento exacto en que una menor es atropellada mientras cruzaba la calle

Comparta este artículo

Tegucigalpa, Honduras.- Con frecuencia las autoridades nos recuerdan la importancia de prestar atención cuando estamos en la calle, pues desafortunadamente los accidentes están a la orden del día. No importa si salimos a bordo de un vehículo particular, algún medio de transporte público o a pie, siempre estamos expuesto a percances que pueden poner en riesgo nuestra integridad, justo como le pasó a esta pequeña niña quien, a pesar de haberse fijado que ningún auto estuviera cerca, fue atropellada de una manera brutal cuando trataba de cruzar la calle.

Cámaras de seguridad captaron los hechos ocurridos el pasado 15 de junio en San Pedro Sula, en Honduras. De acuerdo con lo expuesto por las imágenes, la menor de aproximadamente siete años de edad, estaba regresando de la escuela pues porta consigo una mochila. Al estar a punto de cruzar una avenida, ésta se detiene y observa en amos lados que ninguna unidad esté cerca, por lo que al notar que no había peligro, corre hasta el otro lado sin notar que un vehículo a toda velocidad estaba cerca.

A un costado de donde la menor que hasta ahora no ha sido identificada por lo medios locales, se encuera una vendedora de fruta quien tampoco se percata que el vehículo circulaba a toda velocidad; no obstante, sí notó, al igual que otros transeúntes, que la menor salió volando por varios metros a consecuencia del fuerte impacto que recibió. El conductor que no se ve en el video, no emprende la huída, por el contrario, se baja para ver qué fue lo que pasó.

Un par de ciudadanos que también estaban muy cerca de este peligroso cruce, se acercan de manera inmediata hasta donde la menor queda tirada. Se dijo que los hechos sucedieron al rededor del medio día de la fecha antes citada, en el Barrio Cabañas. Elementos de emergencia fueron solicitados de manera urgente para con ello, asegurarse que la menor estuviera en buen estado, pues por el fuerte impacto, se cree que las lesiones que atravesó fueron severas aunque por suerte no fue así.

Medios rearmaron que la niña de manera inmediata fue llevada a bordo de una ambulancia al Hospital Mario Catarino Rivas donde los médicos le practicaron una serie de exámenes a modo de verificar que su salud no se viera comprometida. Por suerte, la menor nunca perdió el conocimiento y el saldo fue de una fractura en el fémur izquierdo que de acuerdo con los galenos, no pone en riego su vida aunque sí necesitará de una rehabilitación severa pues deberá esperar a que el hueso sane y con ello, aprender a caminar de nueva cuenta.

La vocera del hospital al cual fue llevada la menor, una funcionaria identificada como Miriam Cardona, pidió de manera abierta a los conductores respetar los cruces peatonales, pues como se observa en el fuerte video, la niña trato de cruzar en varias ocasiones la vialidad e incluso, en una de las veces regresó a la banqueta al percatarse que no era seguir atravesar. Las autoridades no se han pronunciado por este evento pues además el vido permite saber que el cruce carece de semáforos, por lo que al igual que la menor, más peatones han tenido que aventurarse a atravesar cuando no hay vehículos transitando.

