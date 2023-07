Comparta este artículo

Minsk, Bielorrusia.- La tensión en Rusia ante un posible ataque de parte del Grupo Wagner no ha cesado a pesar de que se dijo, el grupo de mercenarios llegó a un acuerdo con el Gobierno de Vladimir Putin y con ello, el líder de estos mercenarios, identificado como Yevgueni Prigozhin, estaría en calidad de refugiado en Bielorrusia. Hoy el presidente de dicho país, Alexander Lukashenko, aseguró que las tropas se desplazaron a sus campamentos elevando la tensión ante una posible guerra civil.

Fue el pasado 24 de junio cuando los mercenarios comenzaron a desplazarse por el territorio ruso advirtiendo que llegarán a Moscú para atacar al Ejército comandado por Putin luego de lamentar que sus campamentos, ubicados en Ucrania, fueran atacados. Ante la posibilidad de un 'derramamiento de sangre', se pidió la intervención del presidente de Bielorrusia quien afirmó, el grupo de mercenarios se había arrepentido de tomar la ciudad y, a tan solo 200 kilómetros de la capital, ordenaban retirada.

Ahora ha llegado el momento en que se puede derramar sangre, por lo tanto, al darnos cuenta de toda la responsabilidad por el hecho de que la sangre rusa se derramará en uno de los lados, damos la vuelta a nuestras columnas y partimos en dirección opuesta a los campamentos de acuerdo con el plan", dijo el grupo en un comunicado.

Con la retirada de este grupo de mercenarios, se informó que Yevgueni Prigozhin, también conocido como 'el chef de Putin' por el hecho de haber puesto en marcha una cadena de restaurantes de alta gama del cual el mandatario era un comensal recurrente, se dirigirá a Bielorrusia donde viviría en el exilio. A decir de Lukashenko, las tropas del Grupo Wagner y su líder no se encuentran en su territorio por lo que se reveló, éste fue visto en sus oficinas subidas en San Petersburgo, ciudad de la que además es originario.

Hasta ahora, el Kremlin no tiene claro si la presencia del líder del grupo Wagner pone fin al acuerdo al que llegaron cuando éstos anunciaron que no tomarían el país; sin embargo, también se ha hecho mención en que quizá con este acuerdo también se le permitió poner fin a sus negocios en Rusia, lo que explicaría que fuera visto en la segunda ciudad más grande del territorio gobernado por Vladimir Putin. Se sabe que si Prigozhin lo desea, puede viajar a Moscú aunque no se conoce con qué intención llegaría a la capital, dejando latente una posible rebelión que afectaría a nivel nacional.

Cabe destacar que la rebelión del Grupo Wagner hasta ahora, ha significado una de las mayores amenazas para el presidente Vladimir Putin quien mantiene ataques constantes a Ucrania, país al que le declárela guerra desde el pasado 24 d febrero del 2022. Además de tener que hacer frente a la respuesta de occidente tras el conflicto bélico en el país encabezado por Volodimir Zelensky. Al respecto, el mandatario ucraniano aseguró que esta rebelión que Putin calificó como una "traición a la patria", era una respuesta del régimen de su homólogo quien ponía en riesgo la integridad de sus habitantes.

A la par que la tensión crece, se informó que el rublo, moneda oficial de Rusia, ha seguido depreciándose y por ello, el mandatario a solicitado de manera oficial detener las teorías de conspiración pues esto representa además un severo golpe a la economía de su nación. Actualmente se sabe que esta moneda mostró una baja del 3.04% ante el euro, mientras que ante el dólar estadounidense, moneda que dicho sea de paso ya no se encuentra en el país de Putin, se encuentra con una baja del 2.53 por ciento.

