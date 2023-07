De terror: Joven mata a su maestra por bajarle la calificación; esta fue la condena que recibió

Iowa, Estados Unidos.- El pasado mes de noviembre del 2022, las autoridades del estado de Iowa informaron que dos adolescentes identificados como Willard Miller y Jeremy Goodale habían sido detenidos por le hecho de figurar como sospechosos de la muerte de la profesora Nohema Graber, de 66 años de edad y quien impartía clases de español en el Fairfield High School. De acuerdo con las investigaciones, la docente les había bajado la calificación y tras ello, los jóvenes antes mencionados habían tomado la decisión de seguirla hasta acorralarla en un parque donde fue ultimada a golpes con apoyo de un bat de beisbol. A meses de los acontecimientos, uno de ellos ya recibió su condena.

La persona que fue procesada por un juzgado fue Willard Miller de 17 años de edad quien fue sentenciado a cadena perpetua por el asesinato a la profesora; sin embargo, pese a que la comunidad ha celebrado que toda su vida la pasará tras las rejas, se mencionó que cuando cumpla 35 años de la misma, puede ser candidato elegible a libertado condicional lo que sucederá cuando éste tenga 52 años cumplidos y además cuente con una conducta favorable dentro del sistema penitenciario.

Encuentro que tu intención y tus acciones fueron siniestras y malvadas. Esos actos resultaron en la pérdida intencional de vidas humanas de manera brutal. No hay excusas. No hay un problema social sistémico que explique o justifique sus acciones", dijo l juez al hoy sentenciado.

Una vez que el joven supo cuánto tiempo estará preso, aceptó ante los miembros del mismo haber sido responsable del asesinato de la profesora en conjunto con su compañero de clase con quien planeó seguir a la profesora al saber que con frecuencia realizaba un paseo vespertino en un parque cercano. Pese a que ya se sabía su responsabilidad, el adolescente aprovechó para ofrecer disculpas a la familia de la que fuera su maestra por los actos ocurridos pero la hija de la docente no pronunció palabras a modo de aceptar las mismas.

Willard Miller durante el juicio. Foto: Twitter

Me gustaría pedir disculpas por mis acciones, ante todo a la familia. Lamento sinceramente la angustia que le he causado y la devastación que le he causado a su familia".